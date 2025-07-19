"خيانة" على الهواء.. مشهد يوثق "فضيحة".. فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:17 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:32 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:41 GMT
18 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:42 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
أردوغان : إسرائيل تسعى لتأسيس ممر إرهابي في جنوب سوريا، تقييم أميركي جديد: منشأة نووية إيرانية واحدة من أصل 3 دُمرت بالكامل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
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عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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"خيانة" على الهواء.. مشهد يوثق "فضيحة".. فيديو
"خيانة" على الهواء.. مشهد يوثق "فضيحة".. فيديو
سبوتنيك عربي
أثار ظهور الرئيس التنفيذي لشركة "آسترونومور" ورئيسة الموارد البشرية بالشركة، في لحظة رومانسية خلال حفل فرقة "كولد بلاي"، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
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وتسبب المشهد الذي التقطته الكاميرا خلال الحفل في موجة من التفاعلات، وأجبر الشركة على فتح تحقيق داخلي وسط تساؤلات حول السلوك المهني والالتزام الأخلاقي داخل المناصب القيادية.وظهرت كريستين كابوت (52 عاما)، وآندي بايرون، عندما التقطتهما الكاميرا خلال الحفل، الذي أقيم في بوسطن الأمريكية، ما أثار ردود فعل ساخرة من نجم الفرقة كريس مارتن، الذي علق قائلا للجمهور: "إما أنهما على علاقة غرامية... أو خجولين جدا".وكشفت صحيفة بريطانية، أن كريستين متزوجة حاليا من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة مشروبات كحولية، ومقرها ماساتشوستس.وتقول الصحيفة البريطانية أن اللافت أن كريستين ظهرت في صور عائلية العام الماضي، وهي ترتدي خاتم الزواج أثناء حفل عيد ميلاد ابنة زوجها أندرو من زواجه الأول، لكنها لم تكن ترتديه خلال الحفل الأخير، الذي شهد ظهورها المثير للجدل مع بايرون.
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نادي الفيديو, العالم

"خيانة" على الهواء.. مشهد يوثق "فضيحة".. فيديو

12:07 GMT 19.07.2025
© Photo / x.com"خيانة" على الهواء... مشهد يوثق "فضيحة"
خيانة على الهواء... مشهد يوثق فضيحة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أثار ظهور الرئيس التنفيذي لشركة "آسترونومور" ورئيسة الموارد البشرية بالشركة، في لحظة رومانسية خلال حفل فرقة "كولد بلاي"، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسبب المشهد الذي التقطته الكاميرا خلال الحفل في موجة من التفاعلات، وأجبر الشركة على فتح تحقيق داخلي وسط تساؤلات حول السلوك المهني والالتزام الأخلاقي داخل المناصب القيادية.
وظهرت كريستين كابوت (52 عاما)، وآندي بايرون، عندما التقطتهما الكاميرا خلال الحفل، الذي أقيم في بوسطن الأمريكية، ما أثار ردود فعل ساخرة من نجم الفرقة كريس مارتن، الذي علق قائلا للجمهور: "إما أنهما على علاقة غرامية... أو خجولين جدا".
وكشفت صحيفة بريطانية، أن كريستين متزوجة حاليا من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة مشروبات كحولية، ومقرها ماساتشوستس.

وبحسب وثائق عقارية رسمية تعود إلى يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن كريستين وأندرو كابوت، لا يزالان متزوجين، حيث قاما ببيع عقار في مدينة واترتاون بقيمة 1.8 مليون دولار، كما اشتريا منزلًا آخر بقيمة 2.2 مليون دولار في مدينة راي بولاية نيوهامبشر، في فبراير/ شباط الماضي، ما يؤكد استمرارية العلاقة الزوجية بينهما.

وتقول الصحيفة البريطانية أن اللافت أن كريستين ظهرت في صور عائلية العام الماضي، وهي ترتدي خاتم الزواج أثناء حفل عيد ميلاد ابنة زوجها أندرو من زواجه الأول، لكنها لم تكن ترتديه خلال الحفل الأخير، الذي شهد ظهورها المثير للجدل مع بايرون.
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