"خيانة" على الهواء.. مشهد يوثق "فضيحة".. فيديو
© Photo / x.com"خيانة" على الهواء... مشهد يوثق "فضيحة"
© Photo / x.com
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أثار ظهور الرئيس التنفيذي لشركة "آسترونومور" ورئيسة الموارد البشرية بالشركة، في لحظة رومانسية خلال حفل فرقة "كولد بلاي"، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسبب المشهد الذي التقطته الكاميرا خلال الحفل في موجة من التفاعلات، وأجبر الشركة على فتح تحقيق داخلي وسط تساؤلات حول السلوك المهني والالتزام الأخلاقي داخل المناصب القيادية.
وظهرت كريستين كابوت (52 عاما)، وآندي بايرون، عندما التقطتهما الكاميرا خلال الحفل، الذي أقيم في بوسطن الأمريكية، ما أثار ردود فعل ساخرة من نجم الفرقة كريس مارتن، الذي علق قائلا للجمهور: "إما أنهما على علاقة غرامية... أو خجولين جدا".
NEW: CEO Andy Byron and HR head Kristin Cabot from Astronomer caught having an affair on the jumbotron at Coldplay’s Boston concert pic.twitter.com/QloKq6n5NO— Unlimited L's (@unlimited_ls) July 17, 2025
وكشفت صحيفة بريطانية، أن كريستين متزوجة حاليا من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة مشروبات كحولية، ومقرها ماساتشوستس.
وبحسب وثائق عقارية رسمية تعود إلى يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن كريستين وأندرو كابوت، لا يزالان متزوجين، حيث قاما ببيع عقار في مدينة واترتاون بقيمة 1.8 مليون دولار، كما اشتريا منزلًا آخر بقيمة 2.2 مليون دولار في مدينة راي بولاية نيوهامبشر، في فبراير/ شباط الماضي، ما يؤكد استمرارية العلاقة الزوجية بينهما.
وتقول الصحيفة البريطانية أن اللافت أن كريستين ظهرت في صور عائلية العام الماضي، وهي ترتدي خاتم الزواج أثناء حفل عيد ميلاد ابنة زوجها أندرو من زواجه الأول، لكنها لم تكن ترتديه خلال الحفل الأخير، الذي شهد ظهورها المثير للجدل مع بايرون.