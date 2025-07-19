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دخول الحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ

دخول الحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ

سبوتنيك عربي

دخلت الحزمة الـ18 من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، أمس الجمعة، رسميًا حيّز التنفيذ، وفقًا لوثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T02:10+0000

2025-07-19T02:10+0000

2025-07-19T05:16+0000

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وجاء في الوثيقة، التي نُشرت اليوم السبت: "يبدأ سريان هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".كما تشمل العقوبات 14 شخصية روسية، من بينهم المخرج السينمائي الروسي الشهير كارين شاخنازاروف.وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا.وجاء في بيان للبعثة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "إن القيود المفروضة على واردات المنتجات النفطية المنتجة من النفط الروسي من دول ثالثة، ستؤدي حتما إلى زيادة أسعار الوقود في سوق الاتحاد الأوروبي".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، قبل إقرارها: "حتى الآن نرى خطًا موحدًا إلى حد ما ضد روسيا، من جانب أوروبا. لقد قلنا مرارا وتكرارا إننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية".وأكدت روسيا، في مناسبات عدة، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب بممارستها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة ضد روسيا.

https://sarabic.ae/20250718/موسكو-حظر-استيراد-منتجات-النفط-الروسي-سيرفع-الأسعار-في-الاتحاد-الأوروبي-1102808714.html

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