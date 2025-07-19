https://sarabic.ae/20250719/صادرات-الغاز-المسال-العربي-في-النصف-الأول-من-عام-2025-1102821828.html
صادرات الدول العربية من الغاز المسال في النصف الأول من العام 2025
صادرات الدول العربية من الغاز المسال في النصف الأول من العام 2025
سبوتنيك عربي
في النصف الأول من عام 2025، شهدت صادرات الغاز المُسال من الدول العربية تغيرات لافتة، حيث انخفض الإجمالي بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T11:13+0000
2025-07-19T11:13+0000
2025-07-19T11:16+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/13/1102821540_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a0606fd81ed1798c49fbcc416bee67bb.png
وبينما حافظت قطر على موقعها كأكبر مصدّر عربي، سجلت الجزائر أكبر نسبة تراجع، في حين دخلت موريتانيا لأول مرة إلى قائمة المصدرين، في خطوة تعد تحولا استراتيجيا في خريطة الطاقة بالمنطقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/13/1102821540_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_65275c9bd8469351c919044d97ce01f7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
صادرات الدول العربية من الغاز المسال في النصف الأول من العام 2025
11:13 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 11:16 GMT 19.07.2025)
في النصف الأول من عام 2025، شهدت صادرات الغاز المُسال من الدول العربية تغيرات لافتة، حيث انخفض الإجمالي بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينما حافظت قطر على موقعها كأكبر مصدّر عربي، سجلت الجزائر أكبر نسبة تراجع، في حين دخلت موريتانيا لأول مرة إلى قائمة المصدرين، في خطوة تعد تحولا استراتيجيا في خريطة الطاقة بالمنطقة.