https://sarabic.ae/20250719/مصدر-في-وفد-التفاوض-الروسي-لـسبوتنيك-أوكرانيا-تقترح-عقد-جولة-جديدة-من-المفاوضات-الأسبوع-المقبل-1102829710.html
مصدر في وفد التفاوض الروسي لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تقترح عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل
مصدر في وفد التفاوض الروسي لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تقترح عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أكد مصدر في فريق التفاوض الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T19:07+0000
2025-07-19T19:07+0000
2025-07-19T19:07+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأكد مصدر في المجموعة التفاوضية لوكالة "سبوتنيك" صحة المعلومات المتعلقة باقتراح المحادثات.يأتي ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي، بأن وزير الأمن القومي رستم عمروف، اقترح عقد لقاء مع روسيا.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف.وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى الضغط على أوكرانيا من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات مع روسيا.
https://sarabic.ae/20250719/المجر-التغلب-على-روسيا-في-الصراع-الأوكراني-ضرب-من-الخيال-1102825303.html
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روسيا
مصدر في وفد التفاوض الروسي لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تقترح عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل
أكد مصدر في فريق التفاوض الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل.
وأكد مصدر في المجموعة التفاوضية لوكالة "سبوتنيك" صحة المعلومات المتعلقة باقتراح المحادثات.
وأوضح المصدر الروسي استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا، وأنها تأمل في تحديد موعد قريبا مع كييف.
يأتي ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي، بأن وزير الأمن القومي رستم عمروف، اقترح عقد لقاء مع روسيا.
وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف.
بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع، وفي الوقت ذاته، لم يُحدد موعد الجولة الثالثة بعد، على الرغم من إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى الضغط على أوكرانيا من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات مع روسيا.