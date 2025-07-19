https://sarabic.ae/20250719/مصدر-في-وفد-التفاوض-الروسي-لـسبوتنيك-أوكرانيا-تقترح-عقد-جولة-جديدة-من-المفاوضات-الأسبوع-المقبل-1102829710.html

مصدر في وفد التفاوض الروسي لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تقترح عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل

مصدر في وفد التفاوض الروسي لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تقترح عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أكد مصدر في فريق التفاوض الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T19:07+0000

2025-07-19T19:07+0000

2025-07-19T19:07+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأكد مصدر في المجموعة التفاوضية لوكالة "سبوتنيك" صحة المعلومات المتعلقة باقتراح المحادثات.يأتي ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي، بأن وزير الأمن القومي رستم عمروف، اقترح عقد لقاء مع روسيا.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف.وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى الضغط على أوكرانيا من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات مع روسيا.

https://sarabic.ae/20250719/المجر-التغلب-على-روسيا-في-الصراع-الأوكراني-ضرب-من-الخيال-1102825303.html

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