https://sarabic.ae/20250719/25-قتيلا-ونحو-100-إصابة-باستهداف-إسرائيلي-لمنتظري-المساعدات-في-غزة-1102815999.html
25 قتيلا ونحو 100 إصابة باستهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات في غزة
25 قتيلا ونحو 100 إصابة باستهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات في غزة
سبوتنيك عربي
قُتل 25 فلسطينيا، اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T07:29+0000
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وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات بجنوب خان يونس جنوبي القطاع.وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع "الطينة" جنوب خان يونس بغزة".وقال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسّخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250712/تصويت-برأيك-من-يتحمل-مسؤولية-مقتل-مئات-الفلسطينيين-خلال-توزيع-المساعدات-في-غزة-1102630062.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
25 قتيلا ونحو 100 إصابة باستهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات في غزة
قُتل 25 فلسطينيا، اليوم السبت، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات بجنوب خان يونس جنوبي القطاع.
وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع "الطينة" جنوب خان يونس بغزة".
وقال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسّخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "إسرائيل أصدرت أمر نزوح جديدا يشمل أجزاء من شمالي القطاع، وسط تقارير مقلقة عن حالات سوء تغذية بين الأطفال والبالغين في المستشفيات، مع شح في الموارد لعلاجهم".
وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.