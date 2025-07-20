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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250720/الكرملين-يعلق-على-الموعد-الذي-ستبدأ-فيه-ألمانيا-بمواجهة-مشاكل-تسليح-أوكرانيا-1102839008.html
الكرملين يعلق على الموعد الذي ستبدأ فيه ألمانيا بمواجهة مشاكل تسليح أوكرانيا
الكرملين يعلق على الموعد الذي ستبدأ فيه ألمانيا بمواجهة مشاكل تسليح أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "حالما تدرك ألمانيا أنها ستضطر لدفع ثمن توريد الأسلحة لأوكرانيا بمفردها، ستبدأ المشاكل هناك أيضا". 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T11:32+0000
2025-07-20T11:33+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من قناة "روسيا 1": "أعتقد أنه حالما تدرك ألمانيا أنها ستضطر لدفع ثمن كل شيء بمفردها، ستبدأ المشاكل هناك أيضا".وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الموقف السائد في أوروبا بشأن مسألة توريد الأسلحة إلى نظام كييف، بأنه اتجاه خطير للغاية، مشيرا إلى أن روسيا تأخذ هذا التوجه بالاعتبار وتبني خططها بناء على هذا التوجه الغربي.وقال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1"، إن "الاتجاه، بشكل عام، سيء للغاية وخطير للغاية. ونحن نلاحظ ذلك، ونأخذه في الاعتبار، وننطلق منه، ونضع خططنا المستقبلية".وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 17 تموز/ يوليو، بأن موسكو تعتبر نفسها مخولة باستخدام الأسلحة ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحتها.وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تعتبر روسيا نفسها مخولة باستخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها (البعيدة المدى) ضد روسيا. وفي حال تصعيد الصراع، سنرد بحزم وبالمثل".
https://sarabic.ae/20250720/الكرملين-الموقف-السائد-في-أوروبا-بشأن-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-خطير--1102838106.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

الكرملين يعلق على الموعد الذي ستبدأ فيه ألمانيا بمواجهة مشاكل تسليح أوكرانيا

11:32 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 11:33 GMT 20.07.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "حالما تدرك ألمانيا أنها ستضطر لدفع ثمن توريد الأسلحة لأوكرانيا بمفردها، ستبدأ المشاكل هناك أيضا".
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من قناة "روسيا 1": "أعتقد أنه حالما تدرك ألمانيا أنها ستضطر لدفع ثمن كل شيء بمفردها، ستبدأ المشاكل هناك أيضا".

وأضاف بيسكوف، أن "ألمانيا هي المحرك الاقتصادي لأوروبا، لكنها لن تستطيع وحدها تحمل عبء دفع تكاليف توريد الأسلحة لأوكرانيا".

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الموقف السائد في أوروبا بشأن مسألة توريد الأسلحة إلى نظام كييف، بأنه اتجاه خطير للغاية، مشيرا إلى أن روسيا تأخذ هذا التوجه بالاعتبار وتبني خططها بناء على هذا التوجه الغربي.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الموقف السائد في أوروبا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا خطير
10:13 GMT
وقال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1"، إن "الاتجاه، بشكل عام، سيء للغاية وخطير للغاية. ونحن نلاحظ ذلك، ونأخذه في الاعتبار، وننطلق منه، ونضع خططنا المستقبلية".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن عددًا من الدول الغربية "تُجري جهودًا احترافية مكثفة لتصوير روسيا "كشيطان مُتجسد" داخل بلدها وخارجها".
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 17 تموز/ يوليو، بأن موسكو تعتبر نفسها مخولة باستخدام الأسلحة ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحتها.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تعتبر روسيا نفسها مخولة باستخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها (البعيدة المدى) ضد روسيا. وفي حال تصعيد الصراع، سنرد بحزم وبالمثل".
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