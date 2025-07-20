https://sarabic.ae/20250720/الكرملين-يعلق-على-الموعد-الذي-ستبدأ-فيه-ألمانيا-بمواجهة-مشاكل-تسليح-أوكرانيا-1102839008.html

الكرملين يعلق على الموعد الذي ستبدأ فيه ألمانيا بمواجهة مشاكل تسليح أوكرانيا

الكرملين يعلق على الموعد الذي ستبدأ فيه ألمانيا بمواجهة مشاكل تسليح أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه "حالما تدرك ألمانيا أنها ستضطر لدفع ثمن توريد الأسلحة لأوكرانيا بمفردها، ستبدأ المشاكل هناك أيضا". 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T11:32+0000

2025-07-20T11:32+0000

2025-07-20T11:33+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار ألمانيا

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وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من قناة "روسيا 1": "أعتقد أنه حالما تدرك ألمانيا أنها ستضطر لدفع ثمن كل شيء بمفردها، ستبدأ المشاكل هناك أيضا".وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الموقف السائد في أوروبا بشأن مسألة توريد الأسلحة إلى نظام كييف، بأنه اتجاه خطير للغاية، مشيرا إلى أن روسيا تأخذ هذا التوجه بالاعتبار وتبني خططها بناء على هذا التوجه الغربي.وقال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1"، إن "الاتجاه، بشكل عام، سيء للغاية وخطير للغاية. ونحن نلاحظ ذلك، ونأخذه في الاعتبار، وننطلق منه، ونضع خططنا المستقبلية".وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 17 تموز/ يوليو، بأن موسكو تعتبر نفسها مخولة باستخدام الأسلحة ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحتها.وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تعتبر روسيا نفسها مخولة باستخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها (البعيدة المدى) ضد روسيا. وفي حال تصعيد الصراع، سنرد بحزم وبالمثل".

https://sarabic.ae/20250720/الكرملين-الموقف-السائد-في-أوروبا-بشأن-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-خطير--1102838106.html

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