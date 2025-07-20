https://sarabic.ae/20250720/انتشار-أمني-في-السويداء-لضمان-تنفيذ-وقف-إطلاق-النار-وطهران-تلوح-بالتصعيد-بسبب-العقوبات-1102839573.html

انتشار أمني في السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار.. وطهران تلوح بالتصعيد بسبب العقوبات

انتشار أمني في السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار.. وطهران تلوح بالتصعيد بسبب العقوبات

سبوتنيك عربي

أكد مصدر في فريق التفاوض الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل. 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T11:54+0000

2025-07-20T11:54+0000

2025-07-20T11:54+0000

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انتشار أمني في السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار.. وطهران تلوّح بالتصعيد بسبب العقوبات سبوتنيك عربي انتشار أمني في السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار.. وطهران تلوّح بالتصعيد بسبب العقوبات

وأوضح المصدر الروسي استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا، وأنها تأمل في تحديد موعد قريبا مع كييف.يأتي ذلك عقب تصريح، فلاديمير زيلينسكي، بأن وزير الأمن القومي، رستم عمروف، اقترح عقد لقاء مع روسيا.لكنه أعرب في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن "اعتقاده أن هذه الجولة من المفاوضات، في حال عقدها، لن تتحدث عن مفاوضات سلام، وإنما عن مفاوضات إنسانية، من قبيل تبادل أسرى أو جثامين، خصوصا في ظل التقدم العسكري الروسي على الأرض".قوات الأمن السورية تنتشر في محافظة السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق الناربدأت قوات الأمن السورية الانتشار في مناطق محافظة السويداء، لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تستمر الخروقات والاشتباكات.وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الاشتباكات مستمرة، وأن قوات الأمن الداخلي بدأت انتشارها في بلدة ولغا بريف السويداء الغربي بينما أكدت مصادر إعلامية سورية بدء الانتشار في قرية المزرعة المحاذية.ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر مطلع أن القوات بدأت الانتشار في محافظة السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك واستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين.وأضاف أن "المراحل التي تم الإعلان عنها مراحل عامة مثل وقف النار وخروج العشائر من السويداء، وهي مراحل تعبر عن رغبة القيادة في وقف سفك الدماء وإنقاذ الموقف حتى لا تنفجر الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن".طهران تهدد باجراءات تصعيدية في حال زاد ضغط العقوبات الغربية عليهاأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن طهران قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو قد تبدأ بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى من 60% إذا زاد ضغط العقوبات عليها.وقال رضائي في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أمس السبت، إنه "في الوقت الحالي، علقت إيران بشكل طوعي فقط تنفيذ البروتوكول الإضافي (بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مشيرا إلى أن إنتاج وتصدير أجهزة الطرد المركزي الحديثة وتوسيع التعاون النووي قد يكون على جدول الأعمال أيضا"، وذلك في حال زاد ضغط العقوبات عليها.وأشار شوهاني في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "إيران أبدت استعدادها الجلوس لمائدة التفاوض إذا رفعت هذه العقوبات، وأعطيت طهران ضمانات بعدم الهجوم عليها أثناء التفاوض كما حدث في السابق".حشود عسكرية مكثفة في العاصمة الليبية طرابلس وسط مخاوف من تجدد الاشتباكاتتتواصل الحشود العسكرية في محيط العاصمة الليبية طرابلس، في ظل تمسك رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة بالمضي قدماً في تفكيك التشكيلات المسلحة.يأتي ذلك ضمن ترتيبات تستهدف تفكيك أبرز الأجهزة المسيطرة على مناطق حيوية في المدينة.في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور محمود إسماعيل، إن "هذه الحشود ليست جديدة على المشهد الليبي".وأضاف إسماعيل أن "كل ما سبق يشير إلى ضرورة أن يكون هناك حل جذري لهذه الأوضاع المقلوبة، وإعادة الانضباط للشارع المفكك"، بحسب قوله.اقتصاديا... شركات أمريكية تعد خطة للطاقة في سوريا بعد رفع العقوباتقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت" للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، إن شركات "بيكر هيوز" و"هانت إنرجي" و"أرجنت" ستعدّ خطة شاملة لقطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا.يأتي ذلك ضمن شراكة تهدف لإعادة تأسيس البنية التحتية للطاقة، التي تضررت من حرب استمرت 14 عاما.وتمثل الخطوة تحولا سريعا، إذ ستشهد دخول شركات أمريكية إلى بلد كان يخضع من قبل لأحد أشد أنظمة العقوبات في العالم.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الاستثمارات الغربية في قطاع الطاقة في سوريا هو مفيد جدا في هذا التوقيت، التي تواجه فيه سوريا صعوبات اقتصادية كبيرة، ما يسهم في إقامة أصول انتاجية، تنظمها اتفاقيات شراكة مع الحكومة السورية".المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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