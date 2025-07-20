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7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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29 د
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بوتين يستقبل كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني
بوتين يستقبل كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني في الكرملين، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلة بالبرنامج... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T13:35+0000
2025-07-20T14:22+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل اليوم علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الكرملين.ونقل لاريجاني، بناء على تعليمات من قيادته، تقييمه للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، جان نويل بارو، ويوهان واديفول، وديفيد لامي، أجروا، الجمعة، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وقال عراقجي إنه إذا أرادت باريس وبرلين ولندن أن تلعب دورا في المفاوضات بشأن هذه القضية، فيجب عليها التخلي عن فكرة إعادة الإجراءات التقييدية والبدء في التصرف بمسؤولية.وفيما يتعلق باستئناف الحوار مع الولايات المتحدة، أشار الدبلوماسي إلى أن هذا ممكن فقط إذا كانت واشنطن مستعدة لاتفاق نووي مفيد للطرفين ومتوازن.لافروف وفيدان يبحثان الأنشطة النووية الإيرانية في اجتماع بالبرازيلالحرس الثوري: إيران لم تكشف حتى الآن عن صواريخها الفعالة
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فلاديمير بوتين, روسيا, إيران, أخبار إيران
فلاديمير بوتين, روسيا, إيران, أخبار إيران

بوتين يستقبل كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني

13:35 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 14:22 GMT 20.07.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . POOL
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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني في الكرملين، حيث استعرض الجانبان القضايا المتعلة بالبرنامج النووي الإيراني والوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل اليوم علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الكرملين.
ونقل لاريجاني، بناء على تعليمات من قيادته، تقييمه للوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي دعا، مرة أخرى، إلى استقرار الوضع في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضايا المتعلقة بالمشاكل النووية.

الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
طهران تنفي تقديم موسكو أي مقترح لواشنطن لحل القضية النووية الإيرانية
14 يوليو, 09:19 GMT
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، جان نويل بارو، ويوهان واديفول، وديفيد لامي، أجروا، الجمعة، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
ودعت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي طهران إلى استئناف الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نووي على الفور، وإلا هددت الدول بإعادة العقوبات.
وقال عراقجي إنه إذا أرادت باريس وبرلين ولندن أن تلعب دورا في المفاوضات بشأن هذه القضية، فيجب عليها التخلي عن فكرة إعادة الإجراءات التقييدية والبدء في التصرف بمسؤولية.
وفيما يتعلق باستئناف الحوار مع الولايات المتحدة، أشار الدبلوماسي إلى أن هذا ممكن فقط إذا كانت واشنطن مستعدة لاتفاق نووي مفيد للطرفين ومتوازن.
لافروف وفيدان يبحثان الأنشطة النووية الإيرانية في اجتماع بالبرازيل
الحرس الثوري: إيران لم تكشف حتى الآن عن صواريخها الفعالة
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