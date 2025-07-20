https://sarabic.ae/20250720/تصويت-برأيك-هل-يمكن-للجان-تحقيق-مكلفة-من-حكومة-دمشق-تحديد-مرتكبي-الانتهاكات-في-الساحل-والسويداء؟-1102842250.html
تصويت... برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء؟
تصويت... برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء؟
سبوتنيك عربي
تسلم رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T13:12+0000
2025-07-20T13:12+0000
2025-07-20T13:12+0000
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وشددت الرئاسة السورية على أن "هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات، أو محاولات لطمس الحقيقة جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها".وعلى الرغم من بيان الرئاسة، إلا أن البعض يشكك بقدرة هذه اللجنة واستقلاليتها في هذا الإطار، حيث يعتبر خبراء القانون أنه في مثل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون الخصم والحكم من طرف واحد، وهو أمر طرحه أيضا الأشخاص والنشطاء الذين طالبوا بمحاسبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في السويداء أيضا.برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء، أم يجب إيجاد صيغة مختلفة لمثل هذه اللجنة؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, طرطوس, اللاذقية, ريف اللاذقية, أخبار ريف اللاذقية, جبلة, جبلة, مجازر, السويداء, محافظة السويداء, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, طرطوس, اللاذقية, ريف اللاذقية, أخبار ريف اللاذقية, جبلة, جبلة, مجازر, السويداء, محافظة السويداء, опросы
تصويت... برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء؟
تسلم رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، في توقيت تطفو فيه على الساحة الأحداث التي شهدتها مدينة السويداء وتبعاتها على البلاد.
وشددت الرئاسة السورية على أن "هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات، أو محاولات لطمس الحقيقة جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها".
وعلى الرغم من بيان الرئاسة، إلا أن البعض يشكك بقدرة هذه اللجنة واستقلاليتها في هذا الإطار، حيث يعتبر خبراء القانون أنه في مثل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون الخصم والحكم من طرف واحد، وهو أمر طرحه أيضا الأشخاص والنشطاء الذين طالبوا بمحاسبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في السويداء أيضا.
برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء، أم يجب إيجاد صيغة مختلفة لمثل هذه اللجنة؟