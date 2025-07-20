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نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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تصويت... برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء؟
تصويت... برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء؟
سبوتنيك عربي
تسلم رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
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وشددت الرئاسة السورية على أن "هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات، أو محاولات لطمس الحقيقة جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها".وعلى الرغم من بيان الرئاسة، إلا أن البعض يشكك بقدرة هذه اللجنة واستقلاليتها في هذا الإطار، حيث يعتبر خبراء القانون أنه في مثل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون الخصم والحكم من طرف واحد، وهو أمر طرحه أيضا الأشخاص والنشطاء الذين طالبوا بمحاسبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في السويداء أيضا.برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء، أم يجب إيجاد صيغة مختلفة لمثل هذه اللجنة؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, طرطوس, اللاذقية, ريف اللاذقية, أخبار ريف اللاذقية, جبلة, جبلة, مجازر, السويداء, محافظة السويداء, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, طرطوس, اللاذقية, ريف اللاذقية, أخبار ريف اللاذقية, جبلة, جبلة, مجازر, السويداء, محافظة السويداء, опросы

تصويت... برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء؟

13:12 GMT 20.07.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السوريةالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السورية
تابعنا عبر
تسلم رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، في توقيت تطفو فيه على الساحة الأحداث التي شهدتها مدينة السويداء وتبعاتها على البلاد.
وشددت الرئاسة السورية على أن "هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات، أو محاولات لطمس الحقيقة جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها".
وعلى الرغم من بيان الرئاسة، إلا أن البعض يشكك بقدرة هذه اللجنة واستقلاليتها في هذا الإطار، حيث يعتبر خبراء القانون أنه في مثل هذه الظروف، لا يمكن أن يكون الخصم والحكم من طرف واحد، وهو أمر طرحه أيضا الأشخاص والنشطاء الذين طالبوا بمحاسبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في السويداء أيضا.
برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء، أم يجب إيجاد صيغة مختلفة لمثل هذه اللجنة؟
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