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مصر تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية
مصر تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان عاجل لها، اليوم الأحد، ورود معلومات تفيد بقيام قيادات حركة "حسم" – الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في تركيا... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الداخلية المصرية، أن "المخطط يتضمن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد".وأعلنت الوزارة أسماء العناصر المتورطة في المخطط، وفي مقدمتهم:- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: أحد القائمين على المخطط ومن أبرز مؤسسي حركة "حسم"، ويتولى الإشراف على هيكلها المسلح والعسكري.- محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بمحاولات استهداف شخصيات هامة، إضافة إلى تورطه في تزوير محررات رسمية لصالح جماعة الإخوان.وأشارت إلى أن "حركة "حسم" أعدّت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد".ولفتت وزارة الداخلية المصرية إلى أن "قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط".وتابعت أنه "تم رصد تسلل أحد عناصر حركة حسم الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة".وواصلت وزارة الداخلية المصرية في بيانها، أنه "عقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة وكر الإرهابيين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات وسكان المنطقة، مما اضطر القوات للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما".وأضاف البيان: "خلال تبادل إطلاق النار، استشهد مواطن تصادف مروره بمكان الواقعة متأثرا بإصابته جراء الطلقات العشوائية التي أطلقها الإرهابيان، كما أصيب ضابط من القوة أثناء محاولته إنقاذ المواطن، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات في الواقعة".وختمت وزارة الداخلية المصرية بيانها بالتأكيد على "مواصلة جهودها بكل حسم للتصدي لكل مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، والتي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد".
https://sarabic.ae/20250712/برلماني-مصري-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-تحذيراته-من-مخطط-استهداف-مصر-بمشاركة-جماعة-الإخوان-1102628526.html
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مصر تعلن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية

09:29 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 09:56 GMT 20.07.2025)
© AP Photoالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان عاجل لها، اليوم الأحد، ورود معلومات تفيد بقيام قيادات حركة "حسم" – الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في تركيا – بالإعداد والتخطيط لإعادة إحياء نشاط الحركة.
وأوضحت الداخلية المصرية، أن "المخطط يتضمن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد".
وأعلنت الوزارة أسماء العناصر المتورطة في المخطط، وفي مقدمتهم:
- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى: أحد القائمين على المخطط ومن أبرز مؤسسي حركة "حسم"، ويتولى الإشراف على هيكلها المسلح والعسكري.
- محمد رفيق إبراهيم مناع: محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا تتعلق بمحاولات استهداف شخصيات هامة، إضافة إلى تورطه في تزوير محررات رسمية لصالح جماعة الإخوان.
وأشارت إلى أن "حركة "حسم" أعدّت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد".
ولفتت وزارة الداخلية المصرية إلى أن "قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط".
وتابعت أنه "تم رصد تسلل أحد عناصر حركة حسم الإرهابية ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة".
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وواصلت وزارة الداخلية المصرية في بيانها، أنه "عقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة وكر الإرهابيين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات وسكان المنطقة، مما اضطر القوات للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما".
وأضاف البيان: "خلال تبادل إطلاق النار، استشهد مواطن تصادف مروره بمكان الواقعة متأثرا بإصابته جراء الطلقات العشوائية التي أطلقها الإرهابيان، كما أصيب ضابط من القوة أثناء محاولته إنقاذ المواطن، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات في الواقعة".
وختمت وزارة الداخلية المصرية بيانها بالتأكيد على "مواصلة جهودها بكل حسم للتصدي لكل مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها، والتي تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد".
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