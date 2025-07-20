رالي "طريق الحرير" يقتحم حرارة الصحراء ... صور

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سائق الدراجات النارية في فريق BN Racing، يفغيني أوزول، على مسافة المرحلة الثالثة "بايكالسك - أولان أودي" من رالي طريق الحرير 2025. يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو، في جميع أنحاء روسيا ومنغوليا.