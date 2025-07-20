رالي "طريق الحرير" يقتحم حرارة الصحراء ... صور

سائقو فريق MAZ-SPORTavto، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي (الطاقم 302)، على مسافة المرحلة الثامنة "ألتاي - ألتاي" من رالي "طريق الحرير - 2025". يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو/تموز في روسيا ومنغوليا.
سائقو فريق MAZ-SPORTavto، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي (الطاقم 302)، على مسافة المرحلة الثامنة "ألتاي - ألتاي" من رالي "طريق الحرير - 2025". يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو/تموز في روسيا ومنغوليا.
سائق الدراجات النارية أنطون كروغلوف (57) من فريق BN Racing على مسافة المرحلة الرابعة "أولان أودي - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.
سائق الدراجات النارية أنطون كروغلوف (57) من فريق BN Racing على مسافة المرحلة الرابعة "أولان أودي - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.
المتسابق في فريق NG-ENERGY دميتري كاربوف (طاقم 202) قبل بدء المرحلة السادسة "أولان باتور - بايانخونجور" من رالي طريق الحرير 2025.
المتسابق في فريق NG-ENERGY دميتري كاربوف (طاقم 202) قبل بدء المرحلة السادسة "أولان باتور - بايانخونجور" من رالي طريق الحرير 2025.
سائقا فريق Xesha Motorsport، تاتيانا سيشيفا وألكسندر أليكسييف (طاقم 211)، على مسافة المرحلة الثانية "إركوتسك - بايكالسك" من رالي طريق الحرير 2025.
سائقا فريق Xesha Motorsport، تاتيانا سيشيفا وألكسندر أليكسييف (طاقم 211)، على مسافة المرحلة الثانية "إركوتسك - بايكالسك" من رالي طريق الحرير 2025.
سائقا فريق تشيركيسوف أليكسي تشيركيسوف وأرتيوم شيفليف (طاقم 207) على مسافة المرحلة الخامسة "أولان باتور - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.
سائقا فريق تشيركيسوف أليكسي تشيركيسوف وأرتيوم شيفليف (طاقم 207) على مسافة المرحلة الخامسة "أولان باتور - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.
سائقو فريق MAZ-SPORTavto، فيتالي موريليف، وألكسندر شفيد، وإيفجيني تيونيل (طاقم 309) على مسافة المرحلة الرابعة "أولان أودي - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.
سائقو فريق MAZ-SPORTavto، فيتالي موريليف، وألكسندر شفيد، وإيفجيني تيونيل (طاقم 309) على مسافة المرحلة الرابعة "أولان أودي - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.
أوليغ بافلينكو سائق فريق MMK للدراجات النارية على مسافة المرحلة الثامنة "ألتاي - ألتاي" من رالي "طريق الحرير - 2025".
أوليغ بافلينكو سائق فريق MMK للدراجات النارية على مسافة المرحلة الثامنة "ألتاي - ألتاي" من رالي "طريق الحرير - 2025".
سائق الدراجات النارية في فريق BN Racing، يفغيني أوزول، على مسافة المرحلة الثالثة "بايكالسك - أولان أودي" من رالي طريق الحرير 2025. يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو، في جميع أنحاء روسيا ومنغوليا.
سائق الدراجات النارية في فريق BN Racing، يفغيني أوزول، على مسافة المرحلة الثالثة "بايكالسك - أولان أودي" من رالي طريق الحرير 2025. يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو، في جميع أنحاء روسيا ومنغوليا.
سائقو فريق ماز-سبورت للسيارات، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي، في حفل الانطلاق الرسمي لرالي طريق الحرير 2025 في إركوتسك.
سائقو فريق ماز-سبورت للسيارات، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي، في حفل الانطلاق الرسمي لرالي طريق الحرير 2025 في إركوتسك.