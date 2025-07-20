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7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
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تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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نبض افريقيا
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هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
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رالي "طريق الحرير" يقتحم حرارة الصحراء ... صور
رالي "طريق الحرير" يقتحم حرارة الصحراء ... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق لقطات من رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" الذي يقام في الفترة من 12 إلى 22 يوليو/تموز في روسيا... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

رالي "طريق الحرير" يقتحم حرارة الصحراء ... صور

15:16 GMT 20.07.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق لقطات من رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" الذي يقام في الفترة من 12 إلى 22 يوليو/تموز في روسيا ومنغوليا.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

سائقو فريق MAZ-SPORTavto، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي (الطاقم 302)، على مسافة المرحلة الثامنة "ألتاي - ألتاي" من رالي "طريق الحرير - 2025". يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو/تموز في روسيا ومنغوليا.

سائقو فريق MAZ-SPORTavto، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي (الطاقم 302)، على مسافة المرحلة الثامنة &quot;ألتاي - ألتاي&quot; من رالي &quot;طريق الحرير - 2025&quot;. يقام رالي الماراثون الدولي &quot;طريق الحرير - 2025&quot; في الفترة من 12 إلى 22 يوليو/تموز في روسيا ومنغوليا. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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سائقو فريق MAZ-SPORTavto، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي (الطاقم 302)، على مسافة المرحلة الثامنة "ألتاي - ألتاي" من رالي "طريق الحرير - 2025". يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو/تموز في روسيا ومنغوليا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

سائق الدراجات النارية أنطون كروغلوف (57) من فريق BN Racing على مسافة المرحلة الرابعة "أولان أودي - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.

سائق الدراجات النارية أنطون كروغلوف (57) من فريق BN Racing على مسافة المرحلة الرابعة &quot;أولان أودي - أولان باتور&quot; من رالي طريق الحرير 2025. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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سائق الدراجات النارية أنطون كروغلوف (57) من فريق BN Racing على مسافة المرحلة الرابعة "أولان أودي - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

المتسابق في فريق NG-ENERGY دميتري كاربوف (طاقم 202) قبل بدء المرحلة السادسة "أولان باتور - بايانخونجور" من رالي طريق الحرير 2025.

المتسابق في فريق NG-ENERGY دميتري كاربوف (طاقم 202) قبل بدء المرحلة السادسة &quot;أولان باتور - بايانخونجور&quot; من رالي طريق الحرير 2025. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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المتسابق في فريق NG-ENERGY دميتري كاربوف (طاقم 202) قبل بدء المرحلة السادسة "أولان باتور - بايانخونجور" من رالي طريق الحرير 2025.

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سائقا فريق Xesha Motorsport، تاتيانا سيشيفا وألكسندر أليكسييف (طاقم 211)، على مسافة المرحلة الثانية "إركوتسك - بايكالسك" من رالي طريق الحرير 2025.

سائقا فريق Xesha Motorsport، تاتيانا سيشيفا وألكسندر أليكسييف (طاقم 211)، على مسافة المرحلة الثانية &quot;إركوتسك - بايكالسك&quot; من رالي طريق الحرير 2025. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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سائقا فريق Xesha Motorsport، تاتيانا سيشيفا وألكسندر أليكسييف (طاقم 211)، على مسافة المرحلة الثانية "إركوتسك - بايكالسك" من رالي طريق الحرير 2025.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

سائقا فريق تشيركيسوف أليكسي تشيركيسوف وأرتيوم شيفليف (طاقم 207) على مسافة المرحلة الخامسة "أولان باتور - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.

سائقا فريق تشيركيسوف أليكسي تشيركيسوف وأرتيوم شيفليف (طاقم 207) على مسافة المرحلة الخامسة &quot;أولان باتور - أولان باتور&quot; من رالي طريق الحرير 2025. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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سائقا فريق تشيركيسوف أليكسي تشيركيسوف وأرتيوم شيفليف (طاقم 207) على مسافة المرحلة الخامسة "أولان باتور - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.

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سائقو فريق MAZ-SPORTavto، فيتالي موريليف، وألكسندر شفيد، وإيفجيني تيونيل (طاقم 309) على مسافة المرحلة الرابعة "أولان أودي - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.

سائقو فريق MAZ-SPORTavto، فيتالي موريليف، وألكسندر شفيد، وإيفجيني تيونيل (طاقم 309) على مسافة المرحلة الرابعة &quot;أولان أودي - أولان باتور&quot; من رالي طريق الحرير 2025. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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سائقو فريق MAZ-SPORTavto، فيتالي موريليف، وألكسندر شفيد، وإيفجيني تيونيل (طاقم 309) على مسافة المرحلة الرابعة "أولان أودي - أولان باتور" من رالي طريق الحرير 2025.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

أوليغ بافلينكو سائق فريق MMK للدراجات النارية على مسافة المرحلة الثامنة "ألتاي - ألتاي" من رالي "طريق الحرير - 2025".

أوليغ بافلينكو سائق فريق MMK للدراجات النارية على مسافة المرحلة الثامنة &quot;ألتاي - ألتاي&quot; من رالي &quot;طريق الحرير - 2025&quot;. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أوليغ بافلينكو سائق فريق MMK للدراجات النارية على مسافة المرحلة الثامنة "ألتاي - ألتاي" من رالي "طريق الحرير - 2025".

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سائق الدراجات النارية في فريق BN Racing، يفغيني أوزول، على مسافة المرحلة الثالثة "بايكالسك - أولان أودي" من رالي طريق الحرير 2025. يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو، في جميع أنحاء روسيا ومنغوليا.

سائق الدراجات النارية في فريق BN Racing، يفغيني أوزول، على مسافة المرحلة الثالثة &quot;بايكالسك - أولان أودي&quot; من رالي طريق الحرير 2025. يقام رالي الماراثون الدولي &quot;طريق الحرير - 2025&quot; في الفترة من 12 إلى 22 يوليو، في جميع أنحاء روسيا ومنغوليا. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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سائق الدراجات النارية في فريق BN Racing، يفغيني أوزول، على مسافة المرحلة الثالثة "بايكالسك - أولان أودي" من رالي طريق الحرير 2025. يقام رالي الماراثون الدولي "طريق الحرير - 2025" في الفترة من 12 إلى 22 يوليو، في جميع أنحاء روسيا ومنغوليا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

سائقو فريق ماز-سبورت للسيارات، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي، في حفل الانطلاق الرسمي لرالي طريق الحرير 2025 في إركوتسك.

سائقو فريق ماز-سبورت للسيارات، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي، في حفل الانطلاق الرسمي لرالي طريق الحرير 2025 في إركوتسك. - سبوتنيك عربي
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سائقو فريق ماز-سبورت للسيارات، سيرغي فيازوفيتش، وبافيل غارانين، وأندريه كراجيلسكي، في حفل الانطلاق الرسمي لرالي طريق الحرير 2025 في إركوتسك.

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