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باراك: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجح ونزع سلاح "حزب الله" شأن داخلي
باراك: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجح ونزع سلاح "حزب الله" شأن داخلي
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي الخاص، توماس براك، أن سبب عودته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هو "الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوضع اللبناني،... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
نزع سلاح
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وقال باراك في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في السرايا الحكومية، اليوم الاثنين: "اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم ينجح"، مبينا أن "واشنطن تحاول معالجة الأسباب التي أدت إلى فشل هذا الاتفاق، والعمل على تثبيت التهدئة، من دون تصعيد إضافي".وأضاف: "علينا أن نركز اليوم على لبنان من أجل إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "أولوية الولايات المتحدة في هذه المرحلة هي احتواء التصعيد وليس صب الزيت على النار".وحول مسألة نزع سلاح "حزب الله"، أكد براك أن "نزع سلاح الحزب هو شأن داخلي لبناني"، وأضاف: "واشنطن تعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية أجنبية، ولا تجري أي حوار مباشر معه".وأوضح باراك أن "الولايات المتحدة تبحث مع الحكومة اللبنانية كيفية تقديم الإرشاد والدعم بما يسهم في استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة، وما نحاول فعله الآن هو إعادة الاستقرار".وفي ما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، قال باراك: "هذا الأمر غير مطروح حاليا"، مشددا على أن الهدف الأساسي من التحركات الأمريكية هو "دعم الحلول السياسية وتخفيف التوترات".
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لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, نزع سلاح, إسرائيل, حصري
لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, نزع سلاح, إسرائيل, حصري

باراك: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجح ونزع سلاح "حزب الله" شأن داخلي

10:14 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أكد المبعوث الأمريكي الخاص، توماس براك، أن سبب عودته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، هو "الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوضع اللبناني، ضمن رؤيته لتحقيق استقرار إقليمي شامل"، مشددا على "أهمية دعم استقرار لبنان كجزء من جهود أوسع لإعادة الأمن إلى المنطقة، وذلك لأن لبنان يشكّل جزءا أساسيا من أمن المنطقة ككل".
وقال باراك في مؤتمر صحفي، عقب لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في السرايا الحكومية، اليوم الاثنين: "اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لم ينجح"، مبينا أن "واشنطن تحاول معالجة الأسباب التي أدت إلى فشل هذا الاتفاق، والعمل على تثبيت التهدئة، من دون تصعيد إضافي".
وأكد باراك أن "واشنطن لا تملك أي ضمانات ولا تستطيع إرغام إسرائيل على القيام بأي خطوة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف: "علينا أن نركز اليوم على لبنان من أجل إعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "أولوية الولايات المتحدة في هذه المرحلة هي احتواء التصعيد وليس صب الزيت على النار".
وحول مسألة نزع سلاح "حزب الله"، أكد براك أن "نزع سلاح الحزب هو شأن داخلي لبناني"، وأضاف: "واشنطن تعتبر "حزب الله" منظمة إرهابية أجنبية، ولا تجري أي حوار مباشر معه".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأوضح باراك أن "الولايات المتحدة تبحث مع الحكومة اللبنانية كيفية تقديم الإرشاد والدعم بما يسهم في استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة، وما نحاول فعله الآن هو إعادة الاستقرار".
وفي ما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، قال باراك: "هذا الأمر غير مطروح حاليا"، مشددا على أن الهدف الأساسي من التحركات الأمريكية هو "دعم الحلول السياسية وتخفيف التوترات".
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