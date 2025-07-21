https://sarabic.ae/20250721/تحطم-طائرة-تدريب-عسكرية-في-بنغلادش-فيديو-1102872038.html
تحطم طائرة تدريب عسكرية في بنغلادش... فيديو
تحطم طائرة تدريب عسكرية في بنغلادش... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة تدريب مقاتلة من طراز "F-7 BGI" تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي، اليوم الاثنين، بالقرب من كلية مايلستون في العاصمة دكا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T12:24+0000
2025-07-21T12:24+0000
2025-07-21T12:24+0000
سقوط طائرة تدريب
بنغلاديش
دكا
العالم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098893420_0:1363:1682:2309_1920x0_80_0_0_d8123003630f6f9d896cec7a1af698d7.jpg
وقد أكد مكتب العلاقات العامة لجيش بنغلادش بتصريح مختصر أن طائرة التدريب تنتمي لسلاح الجو، ولكن لم يدل بمعلومات إضافية عن سبب التحطم أو حالة الطيار.وجدير بالذكر أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية، وقد تم نقل العديد من الجرحى والمصابين إلى المستشفيات، وتم تأكيد مقتل نحو 19 شخصا، بحسب "ذا تايم أوف إنديا".
بنغلاديش
دكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098893420_0:1206:1682:2467_1920x0_80_0_0_8daa87ebb2d90a18878e0a8d06703be2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سقوط طائرة تدريب, بنغلاديش, دكا, العالم, نادي الفيديو
سقوط طائرة تدريب, بنغلاديش, دكا, العالم, نادي الفيديو
تحطم طائرة تدريب عسكرية في بنغلادش... فيديو
تحطمت طائرة تدريب مقاتلة من طراز "F-7 BGI" تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي، اليوم الاثنين، بالقرب من كلية مايلستون في العاصمة دكا.
وقد أكد مكتب العلاقات العامة لجيش بنغلادش بتصريح مختصر أن طائرة التدريب تنتمي لسلاح الجو، ولكن لم يدل بمعلومات إضافية عن سبب التحطم أو حالة الطيار.
وجدير بالذكر أن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية، وقد تم نقل العديد من الجرحى والمصابين إلى المستشفيات، وتم تأكيد مقتل نحو 19 شخصا، بحسب "ذا تايم أوف إنديا".