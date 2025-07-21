https://sarabic.ae/20250721/قطار-خاص-لنقل-السودانيين-الراغبين-في-العودة-من-مصر-إلى-بلادهم-1102862598.html

قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة من مصر إلى بلادهم

قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة من مصر إلى بلادهم

سبوتنيك عربي

خصصت مصر قطارا لنقل السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية، انطلق من القاهرة إلى أسوان اليوم الاثنين، على أن يعود إلى العاصمة المصرية في اليوم التالي. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T08:55+0000

2025-07-21T08:55+0000

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وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القطار المخصص لهذا الغرض غادر محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحا، ومن المقرر أن يصل إلى أسوان في الساعة الـ 11 مساء، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.ولفتت إلى أنه تقرر تشغيل القطار رقم 1945 في رحلة العودة من أسوان إلى القاهرة غدا الثلاثاء، حيث يتحرك القطار في تمام الساعة 07:50 صباحا ويصل إلى العاصمة في الساعة 9 و50 دقيقة مساء، وفقا للجدول المعلن.وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إثر اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد، وما تبعها من توترات أمنية وغياب الاستقرار.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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