قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة من مصر إلى بلادهم

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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
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نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
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لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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صدى الحياة
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عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
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29 د
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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مدار الليل والنهار
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة من مصر إلى بلادهم
قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة من مصر إلى بلادهم
سبوتنيك عربي
خصصت مصر قطارا لنقل السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية، انطلق من القاهرة إلى أسوان اليوم الاثنين، على أن يعود إلى العاصمة المصرية في اليوم التالي. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T08:55+0000
2025-07-21T08:55+0000
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وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القطار المخصص لهذا الغرض غادر محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحا، ومن المقرر أن يصل إلى أسوان في الساعة الـ 11 مساء، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.ولفتت إلى أنه تقرر تشغيل القطار رقم 1945 في رحلة العودة من أسوان إلى القاهرة غدا الثلاثاء، حيث يتحرك القطار في تمام الساعة 07:50 صباحا ويصل إلى العاصمة في الساعة 9 و50 دقيقة مساء، وفقا للجدول المعلن.وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إثر اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد، وما تبعها من توترات أمنية وغياب الاستقرار.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240916/تدفق-كبير-مصر-تكشف-إجمالي-عدد-اللاجئين-السودانيين-لديها-1092753544.html
https://sarabic.ae/20250703/مئات-الآلاف-مفوضية-الأمم-المتحدة-لشؤون-اللاجئين-تكشف-عدد-السودانيين-العائدين-من-الخارج-إلى-بلادهم--1102298989.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم

قطار خاص لنقل السودانيين الراغبين في العودة من مصر إلى بلادهم

08:55 GMT 21.07.2025
© AHMED EL-MOGHRABIقطار - سكك حديد مصر
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AHMED EL-MOGHRABI
تابعنا عبر
خصصت مصر قطارا لنقل السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية، انطلق من القاهرة إلى أسوان اليوم الاثنين، على أن يعود إلى العاصمة المصرية في اليوم التالي.
وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن القطار المخصص لهذا الغرض غادر محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحا، ومن المقرر أن يصل إلى أسوان في الساعة الـ 11 مساء، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
آثار الحرب على السودانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
"تدفق كبير"... مصر تكشف إجمالي عدد اللاجئين السودانيين لديها
16 سبتمبر 2024, 05:21 GMT
ولفتت إلى أنه تقرر تشغيل القطار رقم 1945 في رحلة العودة من أسوان إلى القاهرة غدا الثلاثاء، حيث يتحرك القطار في تمام الساعة 07:50 صباحا ويصل إلى العاصمة في الساعة 9 و50 دقيقة مساء، وفقا للجدول المعلن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به مصر لتيسير عودة المواطنين السودانيين إلى بلادهم، بعد ما شهدته السودان من أحداث.
ولجأت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر إثر اندلاع الحرب التي تشهدها البلاد، وما تبعها من توترات أمنية وغياب الاستقرار.
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
مئات الآلاف.. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف عدد السودانيين العائدين من الخارج إلى بلادهم
3 يوليو, 08:01 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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