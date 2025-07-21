https://sarabic.ae/20250721/مساهمة-الصناعة-في-الناتج-المحلي-الإجمالي-لأكبر-10-اقتصادات-في-العالم--1102881527.html
مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 10 اقتصادات في العالم
مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 10 اقتصادات في العالم
سبوتنيك عربي
شهدت الصناعة الروسية أسرع نمو بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، حيث زادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، ويظهر الإنفوغراف الذي أعده فريق تحرير... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T15:10+0000
2025-07-21T15:10+0000
2025-07-21T15:10+0000
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مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لأكبر 10 اقتصادات في العالم
شهدت الصناعة الروسية أسرع نمو بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، حيث زادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، ويظهر الإنفوغراف الذي أعده فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أرقاما لاقتصادات هذه الدول مقدرة بمليارات الدولارات الأمريكية، بحسب بيانات عام 2024.