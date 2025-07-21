أجمل الأماكن لالتقاط صور رائعة

سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا.
سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا.
الأضواء القطبية الشمالية في محيط مورمانسك، روسيا.
هنود وسياح من جميع أنحاء العالم يلتقطون صورا أمام معلم تاج محل السياحي الشهير في الهند.
هنود وسياح من جميع أنحاء العالم يلتقطون صورا أمام معلم تاج محل السياحي الشهير في الهند.
امرأة إيرانية ترتدي زيا تقليديا، أثناء زيارتها لبحيرة خور المالحة في صحراء ميسر، جنوب شرق العاصمة طهران، إيران.
امرأة إيرانية ترتدي زيا تقليديا، أثناء زيارتها لبحيرة خور المالحة في صحراء ميسر، جنوب شرق العاصمة طهران، إيران.
شابة ترتدي زيا تقليديا وتقف أمام نافذة قصر كين ترونغ في فيتنام.
شابة ترتدي زيا تقليديا وتقف أمام نافذة قصر كين ترونغ في فيتنام.
سائحة صينية تقف لالتقاط الصور أمام شجرة صفصاف تعرف باسم شجرة "واناكا" في نيوزيلندا.
سائحة صينية تقف لالتقاط الصور أمام شجرة صفصاف تعرف باسم شجرة "واناكا" في نيوزيلندا.
سياح في جبل إثلب قرب المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
سياح في جبل إثلب قرب المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
سائحة ترقص أمام الجبال والأنهار في منطقة يانجميلينغ (المعروفة باسم ألف ميل من الجبال والأنهار)، في مقاطعة يانغشو، الصين.
سائحة ترقص أمام الجبال والأنهار في منطقة يانجميلينغ (المعروفة باسم ألف ميل من الجبال والأنهار)، في مقاطعة يانغشو، الصين.
فتيات يلتقطن صورا تذكارية بجوار بوابة صومعة حسان، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الرباط، المغرب.
فتيات يلتقطن صورا تذكارية بجوار بوابة صومعة حسان، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الرباط، المغرب.
بحيرة جوكولسارلون الجليدية في الشتاء، أيسلندا.
بحيرة جوكولسارلون الجليدية في الشتاء، أيسلندا.
صورة ظلية لمرأة تلتقط صورة "سيلفي" أمام منزل مطلي باللون الوردي في جزيرة بورانو، إحدى جزر البندقية الـ118، إيطاليا.
صورة ظلية لمرأة تلتقط صورة "سيلفي" أمام منزل مطلي باللون الوردي في جزيرة بورانو، إحدى جزر البندقية الـ118، إيطاليا.
سائح يرتدي ملابس تقليدية ويتجول بين أشجار الخيزران الطويلة في منطقة أراشيياما بكيوتو، اليابان.
سائح يرتدي ملابس تقليدية ويتجول بين أشجار الخيزران الطويلة في منطقة أراشيياما بكيوتو، اليابان.