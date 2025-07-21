أجمل الأماكن لالتقاط صور رائعة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20250721/1102874262.html
أجمل الأماكن لالتقاط صور رائعة
أجمل الأماكن لالتقاط صور رائعة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لأجمل الأماكن حول العالم، حيث يمكن التقاط صور تذكارية رائعة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أجمل الأماكن لالتقاط صور رائعة

13:31 GMT 21.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لأجمل الأماكن حول العالم، حيث يمكن التقاط صور تذكارية رائعة.
© AP Photo / Emrah Gurel

سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا.

سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Emrah Gurel

سياح يلتقطون الصور في الهواء الطلق في منطقة تطل على مضيق البوسفور في إسطنبول، تركيا.

© Sputnik . Igor Ageyenko / الانتقال إلى بنك الصور

الأضواء القطبية الشمالية في محيط مورمانسك، روسيا.

الأضواء القطبية الشمالية في محيط مورمانسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Igor Ageyenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

الأضواء القطبية الشمالية في محيط مورمانسك، روسيا.

© Getty Images / EyesWideOpen

هنود وسياح من جميع أنحاء العالم يلتقطون صورا أمام معلم تاج محل السياحي الشهير في الهند.

هنود وسياح من جميع أنحاء العالم يلتقطون صورا أمام معلم تاج محل السياحي الشهير في الهند. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / EyesWideOpen

هنود وسياح من جميع أنحاء العالم يلتقطون صورا أمام معلم تاج محل السياحي الشهير في الهند.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

امرأة إيرانية ترتدي زيا تقليديا، أثناء زيارتها لبحيرة خور المالحة في صحراء ميسر، جنوب شرق العاصمة طهران، إيران.

امرأة إيرانية ترتدي زيا تقليديا، أثناء زيارتها لبحيرة خور المالحة في صحراء ميسر، جنوب شرق العاصمة طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

امرأة إيرانية ترتدي زيا تقليديا، أثناء زيارتها لبحيرة خور المالحة في صحراء ميسر، جنوب شرق العاصمة طهران، إيران.

© Getty Images / LightRocket/Frank Bienewald

شابة ترتدي زيا تقليديا وتقف أمام نافذة قصر كين ترونغ في فيتنام.

شابة ترتدي زيا تقليديا وتقف أمام نافذة قصر كين ترونغ في فيتنام. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / LightRocket/Frank Bienewald

شابة ترتدي زيا تقليديا وتقف أمام نافذة قصر كين ترونغ في فيتنام.

© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

سائحة صينية تقف لالتقاط الصور أمام شجرة صفصاف تعرف باسم شجرة "واناكا" في نيوزيلندا.

سائحة صينية تقف لالتقاط الصور أمام شجرة صفصاف تعرف باسم شجرة &quot;واناكا&quot; في نيوزيلندا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

سائحة صينية تقف لالتقاط الصور أمام شجرة صفصاف تعرف باسم شجرة "واناكا" في نيوزيلندا.

© Getty Images / Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue

سياح في جبل إثلب قرب المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

 سياح في جبل إثلب قرب المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue

سياح في جبل إثلب قرب المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

سائحة ترقص أمام الجبال والأنهار في منطقة يانجميلينغ (المعروفة باسم ألف ميل من الجبال والأنهار)، في مقاطعة يانغشو، الصين.

سائحة ترقص أمام الجبال والأنهار في منطقة يانجميلينغ (المعروفة باسم ألف ميل من الجبال والأنهار)، في مقاطعة يانغشو، الصين. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

سائحة ترقص أمام الجبال والأنهار في منطقة يانجميلينغ (المعروفة باسم ألف ميل من الجبال والأنهار)، في مقاطعة يانغشو، الصين.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

فتيات يلتقطن صورا تذكارية بجوار بوابة صومعة حسان، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الرباط، المغرب.

فتيات يلتقطن صورا تذكارية بجوار بوابة صومعة حسان، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الرباط، المغرب. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

فتيات يلتقطن صورا تذكارية بجوار بوابة صومعة حسان، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في الرباط، المغرب.

© Getty Images / Arterra/Universal Images Group

بحيرة جوكولسارلون الجليدية في الشتاء، أيسلندا.

بحيرة جوكولسارلون الجليدية في الشتاء، أيسلندا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Arterra/Universal Images Group

بحيرة جوكولسارلون الجليدية في الشتاء، أيسلندا.

© Getty Images / Anadolu/Murat Bakmaz

صورة ظلية لمرأة تلتقط صورة "سيلفي" أمام منزل مطلي باللون الوردي في جزيرة بورانو، إحدى جزر البندقية الـ118، إيطاليا.

صورة ظلية لمرأة تلتقط صورة &quot;سيلفي&quot; أمام منزل مطلي باللون الوردي في جزيرة بورانو، إحدى جزر البندقية الـ118، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Murat Bakmaz

صورة ظلية لمرأة تلتقط صورة "سيلفي" أمام منزل مطلي باللون الوردي في جزيرة بورانو، إحدى جزر البندقية الـ118، إيطاليا.

© Getty Images / Anadolu/Fatih Gonul

سائح يرتدي ملابس تقليدية ويتجول بين أشجار الخيزران الطويلة في منطقة أراشيياما بكيوتو، اليابان.

سائح يرتدي ملابس تقليدية ويتجول بين أشجار الخيزران الطويلة في منطقة أراشيياما بكيوتو، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Fatih Gonul

سائح يرتدي ملابس تقليدية ويتجول بين أشجار الخيزران الطويلة في منطقة أراشيياما بكيوتو، اليابان.

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