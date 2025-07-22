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إحداها عربية.. أكبر 5 دول أفريقية مصدرة للغاز المسال في 2025
إحداها عربية.. أكبر 5 دول أفريقية مصدرة للغاز المسال في 2025
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات حديثة ارتفاع صادرات نيجيريا من الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 150 ألف طن، لتبلغ نحو 7.34 مليون طن، مقارنة بـ7.19... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T06:47+0000
2025-07-22T06:58+0000
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في المقابل، تراجعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 4.79 مليون طن، مقارنة بـ6.25 مليونا في النصف الأول من العام الماضي، لتتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب أكبر المصدرين على مستوى القارة، بفارق سنوي يبلغ 1.46 مليون طن، حسب تقرير نشرته "منصة الطاقة" المتخصصة.وجاءت أنغولا في المركز الثالث بعد أن سجلت صادراتها من الغاز المسال ارتفاعا بمقدار 470 ألف طن، لتصل إلى 2.11 مليون طن، مقارنة بـ1.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.واحتلت موزمبيق المركز الرابع بصادرات بلغت 1.73 مليون طن، بزيادة سنوية طفيفة قدرها 30 ألف طن.أما المركز الخامس، فكان من نصيب غينيا الاستوائية، التي سجلت ارتفاعا محدودا في الصادرات بلغ 20 ألف طن، مقارنة بـ1.5 مليون طن خلال النصف الأول من 2024.دول أخرىدخلت موريتانيا لأول مرة ضمن قائمة الدول الأفريقية المصدرة للغاز في 2025 بصادرات بلغت 0.26 مليون طن بعد إطلاق أول شحنة في أبريل/ نيسان الماضي، فيما سجلت جمهورية الكونغو 0.24 مليون طن مقابل 0.10 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق.ورغم توقف مصر رسميا عن تصدير الغاز منذ مايو/ أيار 2024، إلا أن التقرير أشار إلى أنها صدرت شحنة واحدة فقط خلال أبريل/ نيسان الماضي، بلغت كميتها 0.05 مليون طن، مقابل 0.536 مليون طن في النصف الأول من 2024، وكانت لصالح شركات أجنبية عاملة في البلاد.وتراجعت صادرات الكاميرون خلال العام الحالي إلى 0.65 مليون طن مقارنة بـ0.69 مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240825/مشروع-غاز-نيجيريا-ما-تأثير-اتفاق-غينيا-الاستوائية-على-الجزائر-والمغرب؟-1092090369.html
https://sarabic.ae/20220217/اتفاق-بين-سوناطراك-الجزائرية-وسينوبك-الصينية-لتخزين-الغاز-الطبيعي-الجزائري-المسال-1058767578.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, نيجيريا, الجزائر
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, نيجيريا, الجزائر

إحداها عربية.. أكبر 5 دول أفريقية مصدرة للغاز المسال في 2025

06:47 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 06:58 GMT 22.07.2025)
© AP Photoمحطة غاز طبيعي مسال
محطة غاز طبيعي مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أظهرت بيانات حديثة ارتفاع صادرات نيجيريا من الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 150 ألف طن، لتبلغ نحو 7.34 مليون طن، مقارنة بـ7.19 مليونا في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز موقعها في صدارة الدول الأفريقية.
في المقابل، تراجعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 4.79 مليون طن، مقارنة بـ6.25 مليونا في النصف الأول من العام الماضي، لتتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب أكبر المصدرين على مستوى القارة، بفارق سنوي يبلغ 1.46 مليون طن، حسب تقرير نشرته "منصة الطاقة" المتخصصة.
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
مشروع "غاز نيجيريا"… ما تأثير "اتفاق غينيا الاستوائية" على الجزائر والمغرب؟
25 أغسطس 2024, 16:55 GMT
وجاءت أنغولا في المركز الثالث بعد أن سجلت صادراتها من الغاز المسال ارتفاعا بمقدار 470 ألف طن، لتصل إلى 2.11 مليون طن، مقارنة بـ1.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واحتلت موزمبيق المركز الرابع بصادرات بلغت 1.73 مليون طن، بزيادة سنوية طفيفة قدرها 30 ألف طن.
أما المركز الخامس، فكان من نصيب غينيا الاستوائية، التي سجلت ارتفاعا محدودا في الصادرات بلغ 20 ألف طن، مقارنة بـ1.5 مليون طن خلال النصف الأول من 2024.
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
اتفاق بين "سوناطراك" الجزائرية و"سينوبك" الصينية لتخزين الغاز الطبيعي الجزائري المسال
17 فبراير 2022, 14:16 GMT

دول أخرى

دخلت موريتانيا لأول مرة ضمن قائمة الدول الأفريقية المصدرة للغاز في 2025 بصادرات بلغت 0.26 مليون طن بعد إطلاق أول شحنة في أبريل/ نيسان الماضي، فيما سجلت جمهورية الكونغو 0.24 مليون طن مقابل 0.10 مليونا في الفترة نفسها من العام السابق.
ورغم توقف مصر رسميا عن تصدير الغاز منذ مايو/ أيار 2024، إلا أن التقرير أشار إلى أنها صدرت شحنة واحدة فقط خلال أبريل/ نيسان الماضي، بلغت كميتها 0.05 مليون طن، مقابل 0.536 مليون طن في النصف الأول من 2024، وكانت لصالح شركات أجنبية عاملة في البلاد.
وتراجعت صادرات الكاميرون خلال العام الحالي إلى 0.65 مليون طن مقارنة بـ0.69 مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
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