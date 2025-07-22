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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي
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الجيش السوداني يتصدى لهجوم عنيف على الفاشر
الجيش السوداني يتصدى لهجوم عنيف على الفاشر
سبوتنيك عربي
أحبط الجيش السوداني هجوما واسعا شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ووصف المواجهة بأنها واحدة من أعنف المعارك منذ بداية التصعيد... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T05:59+0000
2025-07-22T05:59+0000
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جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أحمد حسين مصطفى، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".وقال البيان إن "القوات المتحالفة مع الجيش تمكنت من صد الهجوم بعد معركة بطولية"، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الدعم السريع كانت قد حشدت قوة كبيرة على مدار الأسابيع الماضية بهدف السيطرة على المدينة.وأوضح البيان أن "الهجوم انطلق من عدة محاور، لكن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كانت في حالة تأهب قصوى، وتمكنت من التصدي للهجوم وإلحاق خسائر فادحة بالمهاجمين، شملت مقتل عدد كبير من عناصر الدعم السريع، وتدمير عشرات المركبات القتالية، بينها عربات مصفحة، إضافة إلى الاستيلاء على آليات عسكرية بكامل تجهيزاتها".ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن المدفعية الثقيلة دمرت ست مركبات تابعة للدعم السريع، بينما دارت معارك ضارية في المحور الجنوبي من المدينة، حيث تصدت القوات المشتركة لمحاولة توغل كبيرة نفذتها وحدات من الدعم السريع قدمت من مناطق مختلفة في دارفور.ويأتي هذا التصعيد العسكري في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل المدينة، حيث يتفاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء وسط استمرار القتال، رغم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع لتسهيل وصول المساعدات.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250717/قائد-عسكري-سوداني-لـسبوتنيك-الجيش-لا-يقاتل-من-أجل-السلطة-بل-للحفاظ-على-الوحدة-واستعادة-الدولة-1102775006.html
https://sarabic.ae/20250713/السودان-مقتل-18-شخصا-في-هجمات-لـالدعم-السريع-شمال-كردفان-1102657501.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني يتصدى لهجوم عنيف على الفاشر

05:59 GMT 22.07.2025
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
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أحبط الجيش السوداني هجوما واسعا شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ووصف المواجهة بأنها واحدة من أعنف المعارك منذ بداية التصعيد العسكري الأخير.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أحمد حسين مصطفى، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".
وقال البيان إن "القوات المتحالفة مع الجيش تمكنت من صد الهجوم بعد معركة بطولية"، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الدعم السريع كانت قد حشدت قوة كبيرة على مدار الأسابيع الماضية بهدف السيطرة على المدينة.
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وأوضح البيان أن "الهجوم انطلق من عدة محاور، لكن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كانت في حالة تأهب قصوى، وتمكنت من التصدي للهجوم وإلحاق خسائر فادحة بالمهاجمين، شملت مقتل عدد كبير من عناصر الدعم السريع، وتدمير عشرات المركبات القتالية، بينها عربات مصفحة، إضافة إلى الاستيلاء على آليات عسكرية بكامل تجهيزاتها".
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن المدفعية الثقيلة دمرت ست مركبات تابعة للدعم السريع، بينما دارت معارك ضارية في المحور الجنوبي من المدينة، حيث تصدت القوات المشتركة لمحاولة توغل كبيرة نفذتها وحدات من الدعم السريع قدمت من مناطق مختلفة في دارفور.
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ويأتي هذا التصعيد العسكري في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل المدينة، حيث يتفاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء وسط استمرار القتال، رغم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع لتسهيل وصول المساعدات.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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