الرئيس الإيراني: مستعدون لضرب عمق "إسرائيل" مجددًا ولا نقبل التهديدات في مفاوضاتنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250722/الرئيس-الإيراني-مستعدون-لضرب-عمق-إسرائيل-مجددًا-ولا-نقبل-التهديدات-في-مفاوضاتنا-1102923431.html
الرئيس الإيراني: مستعدون لضرب عمق "إسرائيل" مجددًا ولا نقبل التهديدات في مفاوضاتنا
الرئيس الإيراني: مستعدون لضرب عمق "إسرائيل" مجددًا ولا نقبل التهديدات في مفاوضاتنا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده مستعدة لأي تحرك عسكري من قبل "إسرائيل"، مشددًا على أن القوات الإيرانية جاهزة للرد بضربات جديدة في عمق الأراضي... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T23:25+0000
2025-07-22T23:56+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_d847da5922585f798b92d9ce3feab3d1.jpg
وقال بزشكيان في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، يوم الثلاثاء، إن "إسرائيل وجّهت لنا ضربات قوية، ورددنا بضربات أقوى في العمق الإسرائيلي، لكنها تتكتم على خسائرها ولا تعلنها للرأي العام"، مضيفًا أن "محاولات تل أبيب لتفكيك إيران وخلق الفوضى لضرب النظام الإسلامي فشلت فشلًا ذريعًا".وفيما يتعلق بالتطورات الأمنية، أقرّ الرئيس الإيراني بوجود بعض الاختراقات داخل بلاده، قائلًا إن "العامل الحاسم في هذا السياق هو التكنولوجيا المتقدمة والتسخير الأمريكي لها".وفي الشأن النووي، جدّد بزشكيان تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، قائلًا إن "ذلك سيتم وفق القوانين الدولية المعترف بها"، كما رفض ما وصفه بـ"الإملاءات والتهديدات" في أي مفاوضات قادمة، قائلًا: "أي مفاوضات يجب أن تكون وفق منطق رابح-رابح".وأكد أن قدرات إيران النووية "ليست محصورة في المنشآت، بل في عقول علمائنا".وفيما يخص الجوار، قال بزشكيان إن طهران "مستعدة تمامًا لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيرانها العرب وبقية دول المنطقة"، مضيفًا أن إيران لا تريد الحرب، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن نفسها بكل قوة.وعن اتهامات باستهداف الأراضي القطرية، نفى بزشكيان بشدة ذلك، قائلًا:وردًا على سؤال بشأن محاولة اغتياله الأخيرة، قال بزشكيان إن ما جرى كان "جزءًا من سعي إسرائيل لاغتيال القادة السياسيين الإيرانيين، بعد سلسلة استهدافات طالت قادة عسكريين".وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحادثات حول الملف النووي الإيراني توقفًا بين إيران وأمريكا، على خلفية شن إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي، ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.وردّت إيران، بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران دائمًا.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250720/إعلام-إيراني-ينشر-لحظة-محاولة-اغتيال-الرئيس-بزشكيان-بصاروخ-إسرائيلي-فيديو-1102834804.html
https://sarabic.ae/20250716/الرئيس-الإيراني-إسرائيل-تكبدت-هزيمة-نكراء-في-عدوانها-على-بلادنا-1102737611.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_173:0:1550:1033_1920x0_80_0_0_538d233c27ff328ad9fd48ab9aabc177.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني

الرئيس الإيراني: مستعدون لضرب عمق "إسرائيل" مجددًا ولا نقبل التهديدات في مفاوضاتنا

23:25 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 23:56 GMT 22.07.2025)
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده مستعدة لأي تحرك عسكري من قبل "إسرائيل"، مشددًا على أن القوات الإيرانية جاهزة للرد بضربات جديدة في عمق الأراضي الإسرائيلية إذا اقتضت الضرورة.
وقال بزشكيان في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، يوم الثلاثاء، إن "إسرائيل وجّهت لنا ضربات قوية، ورددنا بضربات أقوى في العمق الإسرائيلي، لكنها تتكتم على خسائرها ولا تعلنها للرأي العام"، مضيفًا أن "محاولات تل أبيب لتفكيك إيران وخلق الفوضى لضرب النظام الإسلامي فشلت فشلًا ذريعًا".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
إعلام إيراني ينشر لحظة محاولة اغتيال الرئيس بزشكيان بصاروخ إسرائيلي... فيديو
20 يوليو, 07:30 GMT
وفيما يتعلق بالتطورات الأمنية، أقرّ الرئيس الإيراني بوجود بعض الاختراقات داخل بلاده، قائلًا إن "العامل الحاسم في هذا السياق هو التكنولوجيا المتقدمة والتسخير الأمريكي لها".
وفي الشأن النووي، جدّد بزشكيان تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، قائلًا إن "ذلك سيتم وفق القوانين الدولية المعترف بها"، كما رفض ما وصفه بـ"الإملاءات والتهديدات" في أي مفاوضات قادمة، قائلًا: "أي مفاوضات يجب أن تكون وفق منطق رابح-رابح".
وأكد أن قدرات إيران النووية "ليست محصورة في المنشآت، بل في عقول علمائنا".
وفيما يخص الجوار، قال بزشكيان إن طهران "مستعدة تمامًا لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيرانها العرب وبقية دول المنطقة"، مضيفًا أن إيران لا تريد الحرب، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن نفسها بكل قوة.
وعن اتهامات باستهداف الأراضي القطرية، نفى بزشكيان بشدة ذلك، قائلًا:
"لم نهاجم قطر ولا يمكن أن نفعل ذلك، فهي دولة شقيقة وشعبها إخوتنا، وندعمهم بكل شيء، والهجمات الإيرانية استهدفت قاعدة أمريكية قصفت إيران انطلاقًا من القاعدة الأمريكية في قطر".
وردًا على سؤال بشأن محاولة اغتياله الأخيرة، قال بزشكيان إن ما جرى كان "جزءًا من سعي إسرائيل لاغتيال القادة السياسيين الإيرانيين، بعد سلسلة استهدافات طالت قادة عسكريين".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحادثات حول الملف النووي الإيراني توقفًا بين إيران وأمريكا، على خلفية شن إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الماضي، ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين.
وردّت إيران، بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
الرئيس الإيراني: إسرائيل تكبدت هزيمة نكراء في عدوانها على بلادنا
16 يوليو, 18:07 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران دائمًا.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала