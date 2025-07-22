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النقد الدولي: احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي وسعر الصرف ساهما في امتصاص صدمات العقوبات
النقد الدولي: احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي وسعر الصرف ساهما في امتصاص صدمات العقوبات
سبوتنيك عربي
تمكن الاقتصاد الروسي من الصمود في وجه العقوبات الغربية بشكل أساسي بفضل احتياطاته الكبيرة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف العائم، وفقًا لتقييم جديد لقطاع... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T22:25+0000
2025-07-22T23:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
صندوق النقد الدولي
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وجاء في التقرير: "تواصل الاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف العائم في روسيا المساعدة في امتصاص الصدمات. كما ساعدت الضوابط المتبقية على رأس المال في الحد من التدفقات الرأسمالية الخارجة والمساهمة في الحفاظ على الاحتياطيات رغم العقوبات".وأشار التقييم إلى ارتفاع طفيف في حجم التدفقات الرأسمالية الخارجة، حيث زادت من 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024.وكانت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات في صندوق النقد الدولي، قد صرحت في وقت سابق من يوليو/تموز أن الصندوق قد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2025، ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية المرتقب صدوره لاحقًا هذا الشهر.وكان صندوق النقد قد توقع في أبريل/نيسان الماضي تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى 1.5% في عام 2025.
https://sarabic.ae/20250706/سيلوانوف-يكشف-سر-نمو-الاقتصاد-الروسي-رغم-العقوبات-الغربية-1102407940.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, صندوق النقد الدولي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, صندوق النقد الدولي

النقد الدولي: احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي وسعر الصرف ساهما في امتصاص صدمات العقوبات

22:25 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 23:56 GMT 22.07.2025)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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تمكن الاقتصاد الروسي من الصمود في وجه العقوبات الغربية بشكل أساسي بفضل احتياطاته الكبيرة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف العائم، وفقًا لتقييم جديد لقطاع الحساب الخارجي أعده صندوق النقد الدولي.
وجاء في التقرير: "تواصل الاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف العائم في روسيا المساعدة في امتصاص الصدمات. كما ساعدت الضوابط المتبقية على رأس المال في الحد من التدفقات الرأسمالية الخارجة والمساهمة في الحفاظ على الاحتياطيات رغم العقوبات".
وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
سيلوانوف يكشف سر نمو الاقتصاد الروسي رغم العقوبات الغربية
6 يوليو, 13:30 GMT
وأشار التقييم إلى ارتفاع طفيف في حجم التدفقات الرأسمالية الخارجة، حيث زادت من 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024.
وكانت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات في صندوق النقد الدولي، قد صرحت في وقت سابق من يوليو/تموز أن الصندوق قد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2025، ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية المرتقب صدوره لاحقًا هذا الشهر.
وكان صندوق النقد قد توقع في أبريل/نيسان الماضي تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى 1.5% في عام 2025.
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