https://sarabic.ae/20250722/مركز-العرب-للأبحاث-والدراسات-السياسية-غراهام-يعبرعن-تيار-المصالح-والصفقات--1102903612.html
مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية: غراهام يعبرعن تيار المصالح والصفقات
مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية: غراهام يعبرعن تيار المصالح والصفقات
سبوتنيك عربي
تناول نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية، حامد محمود، سياسات السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، وتصريحاته الأخيرة التي حذر فيها الرئيس الروسي... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T09:28+0000
2025-07-22T09:28+0000
2025-07-22T09:28+0000
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وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار محمود الى أن مجلس الشيوخ الأمريكي سبق ورفض مشروع قانون "معاقبة روسيا" الذي تقدم به غراهام، نظرا لسمعته المرتبطة بالسعي وراء مصالحه الشخصية. ولفت إلى أن تصريحاته الأخيرة، التي دعا فيها إلى فرض رسوم تصل إلى 500% على مستوردي النفط الروسي، وصفت في الأوساط السياسية الأمريكية بأنها "غير مسؤولة وتخدم مصالحه الخاصة"، مضيفا: "غراهام يعرف في واشنطن برجل الصفقات".ولفت إلى أن "غراهام يسعى لترسيخ تيار سياسي جديد يبدو ظاهريا داعما لترامب، لكنه يتماهى مع تيار المصالح والصفقات داخل الدولة العميقة ويخدم مصالح شخصية ومصالح لوبي اقتصادي متنفذ، ويتناقض مع السياسة الأمريكية المعلنة التي يمثلها دونالد ترامب خارجيا واقتصاديا".وختم محمود بالقول إن "غراهام لا يمثل كتلة وازنة في مجلس الشيوخ أو بين المشرعين الأمريكيين، وتصريحاته لا تؤخذ على محمل الجد وغالبا ما توضع بين قوسين "للنظر بعين الحذر الى هذا الرجل"، إذ يسعى من خلالها إلى "جذب الأضواء واحتلال واجهة التغطية الإعلامية العالمية".والجدير بالذكر أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، مدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.خبير سوري لـ "سبوتنيك": غراهام يعمل مع الدولة العميقة والأوليغارشية الأوكرانية للإضرار بروسيا
https://sarabic.ae/20250716/ليندسي-غراهام-وجه-الإمبريالية-الأمريكية-والسطو-على-موارد-العالم-1102729683.html
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روسيا, موسكو, واشنطن, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, موسكو, واشنطن, تقارير سبوتنيك, حصري
مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية: غراهام يعبرعن تيار المصالح والصفقات
حصري
تناول نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية، حامد محمود، سياسات السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، وتصريحاته الأخيرة التي حذر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه "ضربة حاسمة"، مشيرا إلى أن تصريحات غراهام "دائما ما تكون مثيرة للجدل".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار محمود الى أن مجلس الشيوخ الأمريكي سبق ورفض مشروع قانون "معاقبة روسيا" الذي تقدم به غراهام
، نظرا لسمعته المرتبطة بالسعي وراء مصالحه الشخصية. ولفت إلى أن تصريحاته الأخيرة، التي دعا فيها إلى فرض رسوم تصل إلى 500% على مستوردي النفط الروسي، وصفت في الأوساط السياسية الأمريكية بأنها "غير مسؤولة وتخدم مصالحه الخاصة"، مضيفا: "غراهام يعرف في واشنطن برجل الصفقات".
وعن تهديد غراهام لدول "بريكس"، اعتبر محمود أن تصريحاته "غير مسؤولة ولا تساوي شيئا عمليا"، معتبرا أنها "محاولة لفرض أجندة خاصة عبر الضغط الإعلامي قبيل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس".
ولفت إلى أن "غراهام يسعى لترسيخ تيار سياسي جديد يبدو ظاهريا داعما لترامب، لكنه يتماهى مع تيار المصالح والصفقات داخل الدولة العميقة ويخدم مصالح شخصية ومصالح لوبي اقتصادي متنفذ، ويتناقض مع السياسة الأمريكية المعلنة التي يمثلها دونالد ترامب خارجيا واقتصاديا".
وختم محمود بالقول إن "غراهام لا يمثل كتلة وازنة في مجلس الشيوخ أو بين المشرعين الأمريكيين، وتصريحاته لا تؤخذ على محمل الجد وغالبا ما توضع بين قوسين "للنظر بعين الحذر الى هذا الرجل"، إذ يسعى من خلالها إلى "جذب الأضواء واحتلال واجهة التغطية الإعلامية العالمية".
والجدير بالذكر أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، مدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.