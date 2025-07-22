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"ويفا" تجتاح جنوب شرق آسيا... صور من قلب العاصفة
"ويفا" تجتاح جنوب شرق آسيا... صور من قلب العاصفة
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للعاصفة الاستوائية "ويفا"، التي وصلت إلى جنوب شرق آسيا، وتسببت بفيضانات في الشوارع وتساقط للأشجار. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T14:52+0000
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фото, صور
"ويفا" تجتاح جنوب شرق آسيا... صور من قلب العاصفة
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للعاصفة الاستوائية "ويفا"، التي وصلت إلى جنوب شرق آسيا، وتسببت بفيضانات في الشوارع وتساقط للأشجار.
© AP Photo / Huy Han
سائق دراجة نارية يقود دراجته بجوار دراجات هوائية سقطت تحت المطر الناجم عن العاصفة الاستوائية "ويفا" في هانوي، فيتنام.
سائق دراجة نارية يقود دراجته بجوار دراجات هوائية سقطت تحت المطر الناجم عن العاصفة الاستوائية "ويفا" في هانوي، فيتنام.
© AP Photo / Aaron Favila
سكان يحاولون عبور طرقات غمرتها المياه، بعد أن تسببت العاصفة الاستوائية "ويفا" في هطول أمطار موسمية مكثفة في مدينة كيزون في الفلبين.
سكان يحاولون عبور طرقات غمرتها المياه، بعد أن تسببت العاصفة الاستوائية "ويفا" في هطول أمطار موسمية مكثفة في مدينة كيزون في الفلبين.
© China News Service
موظفون يزيلون أغصان الأشجار المتساقطة مع هبوب رياح عاتية على مقاطعة غوانغدونغ، الصين.
موظفون يزيلون أغصان الأشجار المتساقطة مع هبوب رياح عاتية على مقاطعة غوانغدونغ، الصين.
© AP Photo / Vernon Yuen
صورة تظهر الأمواج بالقرب من ميناء فيكتوريا في أعقاب إعصار "ويفا"، في هونغ كونغ.
صورة تظهر الأمواج بالقرب من ميناء فيكتوريا في أعقاب إعصار "ويفا"، في هونغ كونغ.
© AP Photo / Hau Dinh
أشجار مثبتة ومربوطة في حديقة "بونساي" كحماية من العاصفة الاستوائية "ويفا" في هانوي، فيتنام.
أشجار مثبتة ومربوطة في حديقة "بونساي" كحماية من العاصفة الاستوائية "ويفا" في هانوي، فيتنام.
© AP Photo / Aaron Favila
أطفال يسبحون في الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات بعد أن تسببت العاصفة الاستوائية "ويفا" في هطول أمطار موسمية مكثفة في مدينة كيزون في الفلبين.
أطفال يسبحون في الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات بعد أن تسببت العاصفة الاستوائية "ويفا" في هطول أمطار موسمية مكثفة في مدينة كيزون في الفلبين.