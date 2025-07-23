https://sarabic.ae/20250723/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يبحث-مع-رئيس-وزراء-العراق-الهجمات-على-شركات-النفط-في-كردستان-1102925019.html
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على شركات النفط في كردستان
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على شركات النفط في كردستان
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الهجمات الأخيرة بطائرات مسيّرة على منشآت نفطية في إقليم كردستان العراق،... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T04:13+0000
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان يوم الثلاثاء: "أكد الوزير روبيو خلال الاتصال أهمية محاسبة المسؤولين عن الهجمات ومنع تكرارها"، مشيرة إلى أن الوزير شدد أيضاً على ضرورة دفع رواتب موظفي إقليم كردستان واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا.وأضاف البيان أن روبيو أعرب عن "قلق الولايات المتحدة العميق" من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المطروح حالياً أمام مجلس النواب العراقي، مؤكداً أن "إقراره من شأنه أن يكرّس النفوذ الإيراني ويمنح جماعات مسلحة مكانة رسمية تقوّض سيادة العراق".وكتب روبيو في منشور عبر منصة "إكس":وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان أكبر حقل نفطي في كردستان، "خورمالة"، ما ألحق أضراراً بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان" تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.
https://sarabic.ae/20250717/الخارجية-الأمريكية-تدين-هجمات-المسيرات-على-حقول-النفط-في-إقليم-كردستان-العراق-1102744357.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية
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الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على شركات النفط في كردستان
04:13 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 23.07.2025)
بحث وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الهجمات الأخيرة بطائرات مسيّرة على منشآت نفطية في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك منشآت تديرها شركات أمريكية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان يوم الثلاثاء: "أكد الوزير روبيو خلال الاتصال أهمية محاسبة المسؤولين عن الهجمات ومنع تكرارها"، مشيرة إلى أن الوزير شدد أيضاً على ضرورة دفع رواتب موظفي إقليم كردستان واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا.
وأضاف البيان أن روبيو أعرب عن "قلق الولايات المتحدة العميق" من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المطروح حالياً أمام مجلس النواب العراقي، مؤكداً أن "إقراره من شأنه أن يكرّس النفوذ الإيراني ويمنح جماعات مسلحة مكانة رسمية تقوّض سيادة العراق".
وكتب روبيو في منشور عبر منصة "إكس":
"تحدثت مع رئيس الوزراء السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على شركات النفط في العراق، ومنها شركات أمريكية. نحن ندعم عراقاً مزدهراً وخالياً من النفوذ الخبيث لإيران"، وفق وصفه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان أكبر حقل نفطي في كردستان
، "خورمالة"، ما ألحق أضراراً بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان" تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.