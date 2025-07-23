https://sarabic.ae/20250723/الدفاع-الروسية-بدء-مناورات-عاصفة-يوليو-في-المحيطين-الهادئ-والمتجمد-الشمالي-1102924583.html
الدفاع الروسية: بدء مناورات "عاصفة يوليو" في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي
الدفاع الروسية: بدء مناورات "عاصفة يوليو" في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بدء مناورات بحرية واسعة النطاق تحت اسم "عاصفة يوليو"، في مناطق استراتيجية تشمل مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T03:25+0000
2025-07-23T03:25+0000
2025-07-23T03:25+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن المناورات تُجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/تموز، تحت القيادة العامة للقائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.وتهدف المناورات، بحسب الوزارة، إلى التحقق من جاهزية التشكيلات البحرية لتنفيذ مهام عملياتية غير نمطية، واختبار القدرات القتالية في استخدام الأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والنماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sarabic.ae/20250606/الجيش-الروسي-ينفذ-مناورات-بحرية-وجوية-واسعة-في-بحر-البلطيق-فيديو-1101377455.html
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سبوتنيك عربي
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: بدء مناورات "عاصفة يوليو" في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بدء مناورات بحرية واسعة النطاق تحت اسم "عاصفة يوليو"، في مناطق استراتيجية تشمل مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، إضافة إلى بحر البلطيق وبحر قزوين.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن المناورات تُجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/تموز، تحت القيادة العامة للقائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.
وتهدف المناورات، بحسب الوزارة، إلى التحقق من جاهزية التشكيلات البحرية
لتنفيذ مهام عملياتية غير نمطية، واختبار القدرات القتالية في استخدام الأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والنماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية.