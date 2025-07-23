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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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من الملعب
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28 د
صدى الحياة
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
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ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
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الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
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183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
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من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
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الدفاع الروسية: بدء مناورات "عاصفة يوليو" في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي
الدفاع الروسية: بدء مناورات "عاصفة يوليو" في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بدء مناورات بحرية واسعة النطاق تحت اسم "عاصفة يوليو"، في مناطق استراتيجية تشمل مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T03:25+0000
2025-07-23T03:25+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن المناورات تُجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/تموز، تحت القيادة العامة للقائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.وتهدف المناورات، بحسب الوزارة، إلى التحقق من جاهزية التشكيلات البحرية لتنفيذ مهام عملياتية غير نمطية، واختبار القدرات القتالية في استخدام الأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والنماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
https://sarabic.ae/20250606/الجيش-الروسي-ينفذ-مناورات-بحرية-وجوية-واسعة-في-بحر-البلطيق-فيديو-1101377455.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

الدفاع الروسية: بدء مناورات "عاصفة يوليو" في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي

03:25 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمناورات بحر قزوين، روسيا 16 أكتوبر 2020
مناورات بحر قزوين، روسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بدء مناورات بحرية واسعة النطاق تحت اسم "عاصفة يوليو"، في مناطق استراتيجية تشمل مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، إضافة إلى بحر البلطيق وبحر قزوين.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن المناورات تُجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو/تموز، تحت القيادة العامة للقائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين.
سفن أسطول بحر البلطيق في البحر في إطار تمارين غرب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
الجيش الروسي ينفذ مناورات بحرية وجوية واسعة في بحر البلطيق... فيديو
6 يونيو, 10:17 GMT
وتهدف المناورات، بحسب الوزارة، إلى التحقق من جاهزية التشكيلات البحرية لتنفيذ مهام عملياتية غير نمطية، واختبار القدرات القتالية في استخدام الأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والنماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
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