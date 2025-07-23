https://sarabic.ae/20250723/طهران-تسمح-بزيارة-فريق-فني-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1102953846.html

طهران تسمح بزيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران تسمح بزيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سبوتنيك عربي

أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T15:41+0000

2025-07-23T15:41+0000

2025-07-23T15:44+0000

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وأضاف نائب الوزير للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وفي مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، انتقد نبويان، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، لديك الآن ادعاءات حول 3 من مواقعنا، تقول إنها لم تُحل بعد، هل الأمر فقط أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".وأضاف نبويان: "النقطة الثانية المثيرة للاهتمام هي أن وزارة استخباراتنا ذهبت وأحضرت 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل! غروسي! عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".وفي سياق متصل، أكد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، "إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في البلاد"، وذلك بناء على قرار البرلمان.وبحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال كوثري إن "هذه الإجراءات اتُخذت وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، مضيفًا أن "مفتشي الوكالة قرروا بأنفسهم مغادرة إيران بناء على القانون الجديد".واتهم كوثري، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بتزويد الولايات المتحدة وإسرائيل، بمعلومات كان قد حصل عليها خلال وجوده في إيران.وقال كوثري: "للأسف، جمع غروسي، خلال زياراته الأخيرة إلى إيران، معلومات قدّمها لاحقا للأمريكيين وإسرائيل"، معتبرًا أن "هذا السلوك غير المهني والمخالف للثقة أدى إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعمال البرلمان".وصادق البرلمان الإيراني، مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".من جهته، قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".وتابع: "من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة ولتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية".ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

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https://sarabic.ae/20250710/إيران-تزيل-كاميرات-المراقبة-التابعة-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-من-منشآتها-النووية-1102542845.html

https://sarabic.ae/20250702/الرئيس-الإيراني-يصادق-على-تعليق-التعاون-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1102269434.html

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