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بث مباشر... وصول وفدي روسيا وأكرانيا إلى مقر المفاوضات في إسطنبول
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طهران تسمح بزيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طهران تسمح بزيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف نائب الوزير للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وفي مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، انتقد نبويان، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، لديك الآن ادعاءات حول 3 من مواقعنا، تقول إنها لم تُحل بعد، هل الأمر فقط أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".وأضاف نبويان: "النقطة الثانية المثيرة للاهتمام هي أن وزارة استخباراتنا ذهبت وأحضرت 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل! غروسي! عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".وفي سياق متصل، أكد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، "إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في البلاد"، وذلك بناء على قرار البرلمان.وبحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال كوثري إن "هذه الإجراءات اتُخذت وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، مضيفًا أن "مفتشي الوكالة قرروا بأنفسهم مغادرة إيران بناء على القانون الجديد".واتهم كوثري، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بتزويد الولايات المتحدة وإسرائيل، بمعلومات كان قد حصل عليها خلال وجوده في إيران.وقال كوثري: "للأسف، جمع غروسي، خلال زياراته الأخيرة إلى إيران، معلومات قدّمها لاحقا للأمريكيين وإسرائيل"، معتبرًا أن "هذا السلوك غير المهني والمخالف للثقة أدى إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعمال البرلمان".وصادق البرلمان الإيراني، مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".من جهته، قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".وتابع: "من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة ولتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية".ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250713/إيران-تكشف-عن-مفاجأة-وجدتها-في-أحذية-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-قبل-حرب-الـ12-يوما-1102639549.html
https://sarabic.ae/20250710/إيران-تزيل-كاميرات-المراقبة-التابعة-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-من-منشآتها-النووية-1102542845.html
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طهران تسمح بزيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

15:41 GMT 23.07.2025 (تم التحديث: 15:44 GMT 23.07.2025)
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
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أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، أن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.
وأضاف نائب الوزير للصحفيين خلال زيارة لنيويورك: "سيأتي الوفد إلى إيران، لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)"، وفقا لوسائل إعلام غربية.

يُشار إلى أن محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أعلن عن اكتشاف "شرائح تجسس مشبوهة في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء تفتيشهم المواقع النووية الإيرانية".

وفي مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، انتقد نبويان، أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "نسأل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، لديك الآن ادعاءات حول 3 من مواقعنا، تقول إنها لم تُحل بعد، هل الأمر فقط أن إسرائيل زودتكم بمعلومات عن مراكزنا هذه؟ هل زودتكم إسرائيل بوثائق منا؟ ولكن لماذا تستمعون إلى إسرائيل؟ هل هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي؟ لهذا السبب نقول إنكم تتجسسون".
مؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
إيران تكشف عن "مفاجأة" وجدتها في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل حرب الـ12 يوما
13 يوليو, 06:23 GMT
وأضاف نبويان: "النقطة الثانية المثيرة للاهتمام هي أن وزارة استخباراتنا ذهبت وأحضرت 10 ملايين وثيقة من إسرائيل، ومن المثير للاهتمام معرفة أننا، كأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، يجب أن نقدم تقاريرنا إلى الوكالة، لكن غروسي قدم تقاريرنا إلى إسرائيل! غروسي! عندما نقول تجسس، فإننا نقول ذلك بأدلة".

وتابع: "في الماضي، عندما كنا نقدم تقارير سرية للوكالة، قبل مناقشتها في الوكالة، كانت المعلومات تُنشر في الصحف، هذا في حين أن نشر هذه المعلومات محظور ويجب محاسبة الوكالة. الصحف الإسرائيلية والأمريكية تنشر معلوماتنا".

وفي سياق متصل، أكد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، "إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في البلاد"، وذلك بناء على قرار البرلمان.

وبحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال كوثري إن "هذه الإجراءات اتُخذت وفقا للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، مضيفًا أن "مفتشي الوكالة قرروا بأنفسهم مغادرة إيران بناء على القانون الجديد".

واتهم كوثري، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بتزويد الولايات المتحدة وإسرائيل، بمعلومات كان قد حصل عليها خلال وجوده في إيران.
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
إيران تزيل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية
10 يوليو, 07:28 GMT
وقال كوثري: "للأسف، جمع غروسي، خلال زياراته الأخيرة إلى إيران، معلومات قدّمها لاحقا للأمريكيين وإسرائيل"، معتبرًا أن "هذا السلوك غير المهني والمخالف للثقة أدى إلى إدراج تعليق التعاون مع الوكالة على جدول أعمال البرلمان".

وصادق البرلمان الإيراني، مطلع الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.

وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".

كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".

من جهته، قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفًا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".

وتابع: "من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة ولتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
‌‏الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
2 يوليو, 07:38 GMT
ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى استئناف عمليات التفتيش النووي في إيران، عقب وقف إطلاق النار، وقال إن "استئناف التعاون مع الوكالة أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح، ينهي الخلاف حول أنشطة إيران النووية".

يُذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
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