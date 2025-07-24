https://sarabic.ae/20250724/إثيوبيا-لن-نتوقف-عند-سد-واحد-فقط-وسد-النهضة-هو-البداية-1102995632.html
إثيوبيا: لن نتوقف عند سد واحد فقط وسد النهضة هو "البداية"
إثيوبيا: لن نتوقف عند سد واحد فقط وسد النهضة هو "البداية"
سبوتنيك عربي
صرح أريجاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة، بأن بلاده تتطلع إلى تنفيذ مزيد من مشاريع السدود، مؤكدا أن "سد النهضة ليس سوى خطوة أولى على طريق طويل... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح برهي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، يوم أمس الأربعاء، أن "إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بمشروع واحد، وأن مواردها المائية لا تزال بحاجة إلى استغلال أفضل"، مشيرًا إلى أن "دولا أخرى سبقتها في هذا المجال".ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن "القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يعد أولوية وطنية، ويحتاج إلى بنية تحتية مائية متقدمة تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي".وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا
إثيوبيا: لن نتوقف عند سد واحد فقط وسد النهضة هو "البداية"
صرح أريجاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة، بأن بلاده تتطلع إلى تنفيذ مزيد من مشاريع السدود، مؤكدا أن "سد النهضة ليس سوى خطوة أولى على طريق طويل من التنمية في مجال المياه والطاقة".
وأوضح برهي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، يوم أمس الأربعاء، أن "إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بمشروع واحد، وأن مواردها المائية لا تزال بحاجة إلى استغلال أفضل"، مشيرًا إلى أن "دولا أخرى سبقتها في هذا المجال".
ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن "القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يعد أولوية وطنية، ويحتاج إلى بنية تحتية مائية متقدمة تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي".
وأشار إلى أن "بناء سد النهضة تم بالكامل بتمويل داخلي، دون الاستعانة بقروض أو مساعدات خارجية"، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في الآونة الأخيرة إن بلاده هي من موّلت المشروع، على حد قوله.
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة
، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا
في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".