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https://sarabic.ae/20250724/إعلام-إيراني-اختراق-مصنع-طائرات-مسيرة-في-إسرائيل-وتعطيل-خطوط-إنتاجه-والاستيلاء-على-معلومات-سرية-1102999988.html
إعلام إيراني: اختراق مصنع طائرات مسيرة في إسرائيل وتعطيل خطوط إنتاجه والاستيلاء على "معلومات سرية"
إعلام إيراني: اختراق مصنع طائرات مسيرة في إسرائيل وتعطيل خطوط إنتاجه والاستيلاء على "معلومات سرية"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران "نجحت في تنفيذ هجوم سيبراني استهدف مصنعا إسرائيليا متخصصا في تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة"، أسفر عن تعطيل كامل لخطوط... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T16:07+0000
2025-07-24T16:07+0000
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وذكرت وكالة "تسنيم"، أن المصنع يعرف باسم "سادنات"، ويعدُّ من الموردين الرئيسيين للمعدات الجوية والعسكرية للجيش الإسرائيلي، كما يرتبط بتعاون تقني مع شركات كبرى بينها "رافائيل" و"إلبيت سيستمز" وشركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" و"أوربيت".وقالت "جبهة الإسناد السيبراني"، الجهة المنفذة للهجوم من إيران، إن "البيانات التي تم الحصول عليها تتضمن معلومات تفصيلية حول تصميم وتشغيل الطائرات المسيرة وطرق مواجهتها"، مشيرة إلى أن هذه الطائرات استخدمت في عمليات اغتيال طالت قادة لديها.وتنشط "جبهة الإسناد السيبراني"، منذ نحو 3 أشهر دعما لغزة، حسب وكالة "تسنيم"، التي أشارت إلى أن الجبهة نفذت خلال تلك الفترة هجمات إلكترونية عدة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية، على حد قولها.وتعد الهجمات السيبرانية جزءا من المواجهة بين إيران وإسرائيل، فبينما حاولت إسرائيل مرات عدة استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية والمنشآت النووية الإيرانية، فإن إيران أعلنت قبل أشهر، تمكنها من الاستيلاء على معلومات حساسة عن إسرائيل، إثر عملية اختراق سيبراني نفذتها أجهزتها الاستخبارية.
https://sarabic.ae/20230212/هل-إيران-وراء-الهجوم-السيبراني-اختراق-إلكتروني-لمعهد-تقني-إسرائيلي-1073416151.html
https://sarabic.ae/20210922/إعلام-إيران-وراء-هجوم-إلكتروني-استهدف-أكبر-شركة-اتصالات-إسرائيلية-1050227823.html
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إعلام إيراني: اختراق مصنع طائرات مسيرة في إسرائيل وتعطيل خطوط إنتاجه والاستيلاء على "معلومات سرية"

16:07 GMT 24.07.2025
© AP Photoطائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام إيرانية أن طهران "نجحت في تنفيذ هجوم سيبراني استهدف مصنعا إسرائيليا متخصصا في تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة"، أسفر عن تعطيل كامل لخطوط الإنتاج، إلى جانب الاستيلاء على أكثر من 3 تيرابايت من البيانات السرية، على حد قولها.
وذكرت وكالة "تسنيم"، أن المصنع يعرف باسم "سادنات"، ويعدُّ من الموردين الرئيسيين للمعدات الجوية والعسكرية للجيش الإسرائيلي، كما يرتبط بتعاون تقني مع شركات كبرى بينها "رافائيل" و"إلبيت سيستمز" وشركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" و"أوربيت".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
هل إيران وراء الهجوم السيبراني... اختراق إلكتروني لمعهد "تقني" إسرائيلي
12 فبراير 2023, 12:46 GMT
وقالت "جبهة الإسناد السيبراني"، الجهة المنفذة للهجوم من إيران، إن "البيانات التي تم الحصول عليها تتضمن معلومات تفصيلية حول تصميم وتشغيل الطائرات المسيرة وطرق مواجهتها"، مشيرة إلى أن هذه الطائرات استخدمت في عمليات اغتيال طالت قادة لديها.
وأكدت الجبهة أن "تلك المعلومات سيتم تسليمها إلى دول محور المقاومة لمنع تكرار هذه الهجمات"، في ما وصفته بـ"رسالة مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي".
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2021
إعلام: إيران وراء هجوم إلكتروني استهدف أكبر شركة اتصالات إسرائيلية
22 سبتمبر 2021, 20:32 GMT
وتنشط "جبهة الإسناد السيبراني"، منذ نحو 3 أشهر دعما لغزة، حسب وكالة "تسنيم"، التي أشارت إلى أن الجبهة نفذت خلال تلك الفترة هجمات إلكترونية عدة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية، على حد قولها.
وتعد الهجمات السيبرانية جزءا من المواجهة بين إيران وإسرائيل، فبينما حاولت إسرائيل مرات عدة استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية والمنشآت النووية الإيرانية، فإن إيران أعلنت قبل أشهر، تمكنها من الاستيلاء على معلومات حساسة عن إسرائيل، إثر عملية اختراق سيبراني نفذتها أجهزتها الاستخبارية.
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