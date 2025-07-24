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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250724/البرازيل-تعلن-انضمامها-إلى-قضية-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-أمام-محكمة-العدل-الدولية-1102971528.html
البرازيل تعلن انضمامها إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
البرازيل تعلن انضمامها إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
سبوتنيك عربي
أعلنت البرازيل، الأربعاء، عزمها الانضمام إلى الدعوى التي تقودها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T02:02+0000
2025-07-24T02:27+0000
منتخب البرازيل
محكمة العدل الدولية
غزة
قطاع غزة
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وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن البلاد "في المرحلة النهائية من تقديم تدخل رسمي" في القضية، التي انضمت إليها رسميًا دول أخرى مثل كولومبيا وليبيا والمكسيك، وتحظى بدعم واسع من عدة دول أخرى.وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت الدعوى أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي في ديسمبر 2023، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال عمليتها العسكرية في غزة.يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة. بعد ذلك، اخترق مسلحون من حركة "حماس" الفلسطينية المناطق الحدودية، وفتحوا النار على العسكريين والمدنيين، واختطفوا أكثر من 200 رهينة. ووفقًا للسلطات، قتل نحو 1200 شخص على الجانب الإسرائيلي.وردا على ذلك، شنت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت ضربات على أهداف مدنية، وأعلنت حصارًا كاملا على قطاع غزة، وتوقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والأدوية.وأودى القتال، الذي توقف بسبب وقف إطلاق نار قصير الأمد، بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني، ونحو 1500 إسرائيلي، وامتد إلى لبنان واليمن، ونتج عنه تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.
https://sarabic.ae/20250703/الأمم-المتحدة-تتهم-إسرائيل-بارتكاب-واحدة-من-أكثر-عمليات-الإبادة-الجماعية-وحشية-في-غزة-1102301147.html
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منتخب البرازيل, محكمة العدل الدولية, غزة, قطاع غزة
منتخب البرازيل, محكمة العدل الدولية, غزة, قطاع غزة

البرازيل تعلن انضمامها إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

02:02 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 02:27 GMT 24.07.2025)
© Sputnik . WAEL MAGDIسفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أعلنت البرازيل، الأربعاء، عزمها الانضمام إلى الدعوى التي تقودها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن البلاد "في المرحلة النهائية من تقديم تدخل رسمي" في القضية، التي انضمت إليها رسميًا دول أخرى مثل كولومبيا وليبيا والمكسيك، وتحظى بدعم واسع من عدة دول أخرى.
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في غزة
3 يوليو, 09:04 GMT
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت الدعوى أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي في ديسمبر 2023، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال عمليتها العسكرية في غزة.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة. بعد ذلك، اخترق مسلحون من حركة "حماس" الفلسطينية المناطق الحدودية، وفتحوا النار على العسكريين والمدنيين، واختطفوا أكثر من 200 رهينة. ووفقًا للسلطات، قتل نحو 1200 شخص على الجانب الإسرائيلي.
وردا على ذلك، شنت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت ضربات على أهداف مدنية، وأعلنت حصارًا كاملا على قطاع غزة، وتوقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والأدوية.
وأودى القتال، الذي توقف بسبب وقف إطلاق نار قصير الأمد، بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني، ونحو 1500 إسرائيلي، وامتد إلى لبنان واليمن، ونتج عنه تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.
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