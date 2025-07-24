https://sarabic.ae/20250724/البرازيل-تعلن-انضمامها-إلى-قضية-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-أمام-محكمة-العدل-الدولية-1102971528.html

البرازيل تعلن انضمامها إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

البرازيل تعلن انضمامها إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

سبوتنيك عربي

أعلنت البرازيل، الأربعاء، عزمها الانضمام إلى الدعوى التي تقودها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T02:02+0000

2025-07-24T02:02+0000

2025-07-24T02:27+0000

منتخب البرازيل

محكمة العدل الدولية

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088785717_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d878d79e4379353dc38d2db010beed2.jpg

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن البلاد "في المرحلة النهائية من تقديم تدخل رسمي" في القضية، التي انضمت إليها رسميًا دول أخرى مثل كولومبيا وليبيا والمكسيك، وتحظى بدعم واسع من عدة دول أخرى.وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت الدعوى أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي في ديسمبر 2023، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال عمليتها العسكرية في غزة.يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة. بعد ذلك، اخترق مسلحون من حركة "حماس" الفلسطينية المناطق الحدودية، وفتحوا النار على العسكريين والمدنيين، واختطفوا أكثر من 200 رهينة. ووفقًا للسلطات، قتل نحو 1200 شخص على الجانب الإسرائيلي.وردا على ذلك، شنت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية"، التي شملت ضربات على أهداف مدنية، وأعلنت حصارًا كاملا على قطاع غزة، وتوقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والأدوية.وأودى القتال، الذي توقف بسبب وقف إطلاق نار قصير الأمد، بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني، ونحو 1500 إسرائيلي، وامتد إلى لبنان واليمن، ونتج عنه تبادلا للضربات الصاروخية بين إسرائيل وإيران.

https://sarabic.ae/20250703/الأمم-المتحدة-تتهم-إسرائيل-بارتكاب-واحدة-من-أكثر-عمليات-الإبادة-الجماعية-وحشية-في-غزة-1102301147.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منتخب البرازيل, محكمة العدل الدولية, غزة, قطاع غزة