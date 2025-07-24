https://sarabic.ae/20250724/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-3-لبنانيين-ينتمون-إلى-خلية-مؤيدة-لـداعش-1103001947.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف 3 لبنانيين ينتمون إلى خلية مؤيدة لـ"داعش"
الجيش اللبناني يعلن توقيف 3 لبنانيين ينتمون إلى خلية مؤيدة لـ"داعش"
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية، في إطار جهودها المستمرة لرصد وملاحقة التنظيمات الإرهابية في البلاد. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T16:58+0000
2025-07-24T16:58+0000
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وأضاف الجيش اللبناني، في بيان له، أن المديرية تمكنت بنتيجة العمليات، من توقيف المواطنين اللبنانيين (أ.س.) و(و.س.) و(ب.ف)، على خلفية تشكيلهم خلية تؤيد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى).وأفادت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال أمنية ضد الجيش اللبناني، وذلك بناء على توجيهات تلقتها من قياديين في التنظيم موجودين خارج البلاد.وأكدت المديرية أن المتابعة مستمرة لتحديد هوية بقية أعضاء الخلية والعمل على توقيفهم.وتابعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أن "الجهات القضائية المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطنين الثلاثة".
https://sarabic.ae/20250605/ليبرمان-نتنياهو-أمر-بتسليح-عناصر-مرتبطين-بـداعش-ورئيس-الوزراء-يعلق-1101340906.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم
تنظيم داعش الإرهابي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش اللبناني يعلن توقيف 3 لبنانيين ينتمون إلى خلية مؤيدة لـ"داعش"
أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية، في إطار جهودها المستمرة لرصد وملاحقة التنظيمات الإرهابية في البلاد.
وأضاف الجيش اللبناني، في بيان له، أن المديرية تمكنت بنتيجة العمليات، من توقيف المواطنين اللبنانيين (أ.س.) و(و.س.) و(ب.ف)، على خلفية تشكيلهم خلية تؤيد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى).
وأفادت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال أمنية ضد الجيش اللبناني، وذلك بناء على توجيهات تلقتها من قياديين في التنظيم موجودين خارج البلاد.
وأكدت المديرية أن المتابعة مستمرة لتحديد هوية بقية أعضاء الخلية والعمل على توقيفهم.
وتابعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أن "الجهات القضائية المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطنين الثلاثة".