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"المدينة الإنسانية" في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون بالبقاء فوق أرضهم
"المدينة الإنسانية" في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون بالبقاء فوق أرضهم
سبوتنيك عربي
استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من إعلان وقف لإطلاق النار في القطاع، وكانت إسرائيل وحركة "حماس" قد توصلتا إلى اتفاق في 19 يناير/ كانون الثاني... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T11:00+0000
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وتفرز الحرب المتواصلة على قطاع غزة معاناة إنسانية متعددة الأوجه، بين موت وحصار وجوع ومرض ونزوح، في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة، ويواجه القطاع مخططات ومشاريع تحمل في جوهرها تهجيرا للسكان، كمشروع المدينة الإنسانية في رفح، والتي تقوم على إنشاء معسكر ضخم في جنوبي قطاع غزة، وتحديداً في محافظة رفح، بهدف تجميع مئات الآلاف من الفلسطينيين داخله، ويشمل خياماً للإيواء، ومراكز لتوزيع الطعام، ومرافق طبية.رفض مشاريع التهجيروحذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، من المخططات الإسرائيلية الهادفة لإنشاء المدينة الإنسانية جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أنها ستكون بمثابة معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين.وتقدر تكلفة الخطة التي أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنحو 6 مليارات دولار، وتقوم على إنشاء منطقة محصورة على أنقاض مدينة رفح، يُدفع إليها نحو 600 ألف نازح قسرا، تحت غطاء فحوص أمنية صارمة، وداخل منطقة مغلقة لا يسمح بمغادرتها إلا باتجاه البحر أو الأراضي المصرية.ويقول رئيس بلدية خزاعة شرق خان يونس جنوبي القطاع، شحدة أبو روك، لوكالة "سبوتنيك": "كل الفلسطينيين يرفضون هذا المشروع الإسرائيلي، وهي خطة عبثية للضغط على الشعب وعلى الوفد المفاوض، ولا تفيد سكان القطاع بشيء، ونحن لن نرضخ أمام مخططات التهجير، ونستعد لمواجهة الموت ولن نهاجر من أرضنا، وكل فترة يتم المحاولة لفرض مشاريع التهجير، لكن شعبنا صامد بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها".وأضاف: "لا توجد مؤسسات دولية قادرة على فعل شيء، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة ينفذ، ولا حتى مجلس الأمن، فكل المؤسسات الدولية عاجزة على التدخل لوقف الإبادة في قطاع غزة، والاحتلال يستمر في القتل والتهجير والتدمير، ولا يعترف بالقانون الدولي".ويرى مراقبون أنَّ المشروع الإسرائيلي يتيح السيطرة الكاملة على 40% من مساحة القطاع، مع توسيع المنطقة العازلة، وضم كامل لرفح، وصولا إلى فصل غزة عن مصر نهائيا، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن "المدينة الإنسانية التي اقترحها وزير الدفاع الإسرائيلي ستكون بمثابة معسكر اعتقال للفلسطينيين، وإن إجبارهم على الدخول إليها سيكون تطهيرا عرقيا".ويقول النازح في منطقة مواصي خان يونس ياسر عدوان لـ سبوتنيك": "ما يسمى بالمدينة الإنسانية يسعى الاحتلال إلى إقامتها خلال 3 شهور تقريبا، والهدف منها واضح لجميع سكان القطاع، وهو جمع عدد كبير من النازحين ثم إجبارهم على التهجير خارج القطاع، وهذه الخطة مرفوضة، وعلينا التمسك بالبقاء في أرضنا، وإفشال مخططات الاحتلال للسيطرة على القطاع وتهجيره سكانه".وأما بالنسبة للنازحة ميرال حسن فتعتقد أنَّ هذه الخطة ستفشل كما فشلت الخطط السابقة، وتقول: "من الممكن أن يحاول الاحتلال تنفيذ هذا المخطط، لكننا نرفضه ولن نغادر القطاع، وبالرغم من التجويع ونقص المساعدات وتدمير القطاع الصحي، إلا أننا صامدون وسنبقى، وواجهنا مراحل أصعب من هذه المرحلة، والاحتلال سيفشل في مخططه لتهجير السكان".وأشار بيان صادر عن 28 دولة إلى أن "المقترح الإسرائيلي الخاص بنقل سكان غزة، إلى ما يعرف بالمدينة الإنسانية في جنوبي رفح غير مقبول"، وأكد البيان أن "التهجير القسري الدائم يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي".ودعت الدول الموقعة على البيان إسرائيل وحركة حماس والمجتمع الدولي إلى "وضع حد لهذا النزاع المأساوي من خلال وقف فوري، وغير مشروط، ودائم لإطلاق النار".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر من 59 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 142 ألف آخرين.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل

"المدينة الإنسانية" في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون بالبقاء فوق أرضهم

11:00 GMT 24.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من إعلان وقف لإطلاق النار في القطاع، وكانت إسرائيل وحركة "حماس" قد توصلتا إلى اتفاق في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لوقف إطلاق النار، يتضمن ثلاث مراحل، وكان من المفترض أن يستمر بشكل دائم بمجرد الدخول في مرحلته الثانية.
وتفرز الحرب المتواصلة على قطاع غزة معاناة إنسانية متعددة الأوجه، بين موت وحصار وجوع ومرض ونزوح، في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة، ويواجه القطاع مخططات ومشاريع تحمل في جوهرها تهجيرا للسكان، كمشروع المدينة الإنسانية في رفح، والتي تقوم على إنشاء معسكر ضخم في جنوبي قطاع غزة، وتحديداً في محافظة رفح، بهدف تجميع مئات الآلاف من الفلسطينيين داخله، ويشمل خياماً للإيواء، ومراكز لتوزيع الطعام، ومرافق طبية.

رفض مشاريع التهجير

وحذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، من المخططات الإسرائيلية الهادفة لإنشاء المدينة الإنسانية جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أنها ستكون بمثابة معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين.
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقدر تكلفة الخطة التي أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنحو 6 مليارات دولار، وتقوم على إنشاء منطقة محصورة على أنقاض مدينة رفح، يُدفع إليها نحو 600 ألف نازح قسرا، تحت غطاء فحوص أمنية صارمة، وداخل منطقة مغلقة لا يسمح بمغادرتها إلا باتجاه البحر أو الأراضي المصرية.
وعبر النازحون في قطاع غزة عن رفضهم لمثل هذه المشاريع، والتمسك في البقاء فوق أرضهم، بالرغم من الضغوطات الهائلة التي تمارس على السكان، ومنع إدخال المساعدات، وانهيار شبه كامل في النظام الصحي ونفاد الوقود.
ويقول رئيس بلدية خزاعة شرق خان يونس جنوبي القطاع، شحدة أبو روك، لوكالة "سبوتنيك": "كل الفلسطينيين يرفضون هذا المشروع الإسرائيلي، وهي خطة عبثية للضغط على الشعب وعلى الوفد المفاوض، ولا تفيد سكان القطاع بشيء، ونحن لن نرضخ أمام مخططات التهجير، ونستعد لمواجهة الموت ولن نهاجر من أرضنا، وكل فترة يتم المحاولة لفرض مشاريع التهجير، لكن شعبنا صامد بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها".
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "لا توجد مؤسسات دولية قادرة على فعل شيء، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة ينفذ، ولا حتى مجلس الأمن، فكل المؤسسات الدولية عاجزة على التدخل لوقف الإبادة في قطاع غزة، والاحتلال يستمر في القتل والتهجير والتدمير، ولا يعترف بالقانون الدولي".
ويرى مراقبون أنَّ المشروع الإسرائيلي يتيح السيطرة الكاملة على 40% من مساحة القطاع، مع توسيع المنطقة العازلة، وضم كامل لرفح، وصولا إلى فصل غزة عن مصر نهائيا، وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن "المدينة الإنسانية التي اقترحها وزير الدفاع الإسرائيلي ستكون بمثابة معسكر اعتقال للفلسطينيين، وإن إجبارهم على الدخول إليها سيكون تطهيرا عرقيا".
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول النازح في منطقة مواصي خان يونس ياسر عدوان لـ سبوتنيك": "ما يسمى بالمدينة الإنسانية يسعى الاحتلال إلى إقامتها خلال 3 شهور تقريبا، والهدف منها واضح لجميع سكان القطاع، وهو جمع عدد كبير من النازحين ثم إجبارهم على التهجير خارج القطاع، وهذه الخطة مرفوضة، وعلينا التمسك بالبقاء في أرضنا، وإفشال مخططات الاحتلال للسيطرة على القطاع وتهجيره سكانه".
وأما بالنسبة للنازحة ميرال حسن فتعتقد أنَّ هذه الخطة ستفشل كما فشلت الخطط السابقة، وتقول: "من الممكن أن يحاول الاحتلال تنفيذ هذا المخطط، لكننا نرفضه ولن نغادر القطاع، وبالرغم من التجويع ونقص المساعدات وتدمير القطاع الصحي، إلا أننا صامدون وسنبقى، وواجهنا مراحل أصعب من هذه المرحلة، والاحتلال سيفشل في مخططه لتهجير السكان".
وأشار بيان صادر عن 28 دولة إلى أن "المقترح الإسرائيلي الخاص بنقل سكان غزة، إلى ما يعرف بالمدينة الإنسانية في جنوبي رفح غير مقبول"، وأكد البيان أن "التهجير القسري الدائم يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي".
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
© Sputnik . Ajwad Jradatالمدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
© Sputnik . Ajwad Jradat

المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم

المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم

1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat

المدينة الإنسانية في رفح نكبة جديدة تلوح في الأفق والفلسطينيون يتمسكون في البقاء فوق أرضهم

ودعت الدول الموقعة على البيان إسرائيل وحركة حماس والمجتمع الدولي إلى "وضع حد لهذا النزاع المأساوي من خلال وقف فوري، وغير مشروط، ودائم لإطلاق النار".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر من 59 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 142 ألف آخرين.
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