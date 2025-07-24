https://sarabic.ae/20250724/سوريا-تخطط-لبناء-مطار-دولي-جديد-بدمشق-بسعة-30-مليون-مسافر-سنويا-1102990497.html
سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد بدمشق بسعة "30 مليون" مسافر سنويا
سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد بدمشق بسعة "30 مليون" مسافر سنويا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، اليوم الخميس، أن سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنويا. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:29+0000
2025-07-24T12:29+0000
2025-07-24T12:29+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/18/1102990336_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_539afa52bb48160f662144a959f22ee0.jpg
وقال الحصري على هامش منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق: "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً".وأوضح الحصري أن الحكومة السورية قررت استثمار مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق وتحويله إلى مطار مدني.أعلن الفالح أن البلدين وقعا 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 6.4 مليار دولار مع سوريا.في سياق آخر، اشار وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في كلمة خلال المنتدى، الى أن "المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا".وكان مطار دمشق الدولي قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 كانون الأول/ديسمبر، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/18/1102990336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d1f502b97806aac9f9f533154a4ae0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد بدمشق بسعة "30 مليون" مسافر سنويا
أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، اليوم الخميس، أن سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنويا.
وقال الحصري على هامش منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق: "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً".
وتابع: "كذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة".
وأوضح الحصري أن الحكومة السورية قررت استثمار مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق وتحويله إلى مطار مدني.
انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة السورية دمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، في قصر الشعب، بحضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الذي أكد استعداد المملكة لتعزيز الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
أعلن الفالح أن البلدين وقعا 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 6.4 مليار دولار مع سوريا.
في سياق آخر، اشار وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في كلمة خلال المنتدى، الى أن "المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا".
وأضاف أن "سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي".
وكان مطار دمشق الدولي قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 كانون الأول/ديسمبر، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.