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سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد بدمشق بسعة "30 مليون" مسافر سنويا
سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد بدمشق بسعة "30 مليون" مسافر سنويا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، اليوم الخميس، أن سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنويا. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:29+0000
2025-07-24T12:29+0000
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وقال الحصري على هامش منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق: "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً".وأوضح الحصري أن الحكومة السورية قررت استثمار مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق وتحويله إلى مطار مدني.أعلن الفالح أن البلدين وقعا 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 6.4 مليار دولار مع سوريا.في سياق آخر، اشار وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في كلمة خلال المنتدى، الى أن "المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا".وكان مطار دمشق الدولي قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 كانون الأول/ديسمبر، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
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سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد بدمشق بسعة "30 مليون" مسافر سنويا

12:29 GMT 24.07.2025
© Getty Images / Anadoluمطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Getty Images / Anadolu
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أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، اليوم الخميس، أن سوريا تخطط لبناء مطار دولي جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر سنويا.
وقال الحصري على هامش منتدى الاستثمار السعودي السوري في دمشق: "قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً".

وتابع: "كذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة".

وأوضح الحصري أن الحكومة السورية قررت استثمار مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق وتحويله إلى مطار مدني.

انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة السورية دمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، في قصر الشعب، بحضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الذي أكد استعداد المملكة لتعزيز الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات.

أعلن الفالح أن البلدين وقعا 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 6.4 مليار دولار مع سوريا.
الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
السعودية تعلن عن استثمارات ضخمة في سوريا
09:33 GMT
في سياق آخر، اشار وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار في كلمة خلال المنتدى، الى أن "المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا".

وأضاف أن "سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي".

وكان مطار دمشق الدولي قد توقف عن العمل عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستأنف الرحلات الداخلية في 18 كانون الأول/ديسمبر، ثم استأنف الرحلات الدولية في 7 كانون الثاني/يناير الماضي.
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