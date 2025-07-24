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https://sarabic.ae/20250724/ضمن-عملية-الفارس-الشهم-3-الإمارات-تعمل-على-صيانة-آبار-مياه-في-وسط-غزة-1102984724.html
ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. الإمارات تعمل على صيانة آبار مياه في وسط غزة
ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. الإمارات تعمل على صيانة آبار مياه في وسط غزة
سبوتنيك عربي
تواصل الإمارات جهودها لصيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، في ظل أزمة ندرة مياه طاحنة جرّاء الحرب الإسرائيلية... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T10:29+0000
2025-07-24T11:04+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "الإمارات تواصل ضمن عملية الفارس الشهم 3 تنفيذ أعمال صيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، بدعم من جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وجمعية دار البر".وتأتي عملية الصيانة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع متكامل لصيانة الآبار المركزية في بلديات القطاع.وأوضحت الوكالة أن المشروع يتضمن تأهيل البنية التحتية للآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل الآبار المعطلة، "بهدف ضمان تدفق المياه النظيفة إلى مئات الآلاف من السكان في المناطق الوسطى من القطاع، وتخفيف الأعباء في ظل واقع إنساني صعب يزداد تعقيدا يوما بعد آخر".وتولي الإمارات، قطاع المياه، أهمية خاصة ضمن مشاريع عملية "الفارس الشهم 3" المستمرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث نفذت سلسلة من المشاريع النوعية، أبرزها البدء مؤخرا بتنفيذ مشروع خط المياه المحلاة من الأراضي المصرية إلى مناطق المواصي في رفح وخان يونس، والذي يُتوقع أن يستفيد منه نحو 600 ألف مواطن من سكان جنوبي غزة.وانطلقت عملية "الفارس الشهم 3" بتوجيه من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كعملية إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.وذكر الموقع الرسمي للعملية أنها بدأت في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في شمال قطاع غزة، معتمدة على آلية منظمة، حيث يتم إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستفيدين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن تسلُّم المساعدات من المستودعات.ويأتي ذلك في أعقاب الفوضى التي شهدتها عملية توزيع المساعدات في غزة بموجب آلية جديدة أطلقتها إسرائيل في شهر أيار/مايو الماضي، بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250724/صحة-غزة-تعلن-إدخال-شاحنات-أدوية-ومستلزمات-طبية-عبر-منظمة-الصحة-العالمية-إلى-مستشفيات-القطاع-1102976181.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل, الأخبار

ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. الإمارات تعمل على صيانة آبار مياه في وسط غزة

10:29 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 11:04 GMT 24.07.2025)
© WAMالإمارات تعمل على صيانة آبار مياه في وسط غزة
الإمارات تعمل على صيانة آبار مياه في وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© WAM
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حصري
تواصل الإمارات جهودها لصيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، في ظل أزمة ندرة مياه طاحنة جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "الإمارات تواصل ضمن عملية الفارس الشهم 3 تنفيذ أعمال صيانة آبار المياه الصالحة للاستخدام في وسط قطاع غزة، بدعم من جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي، وجمعية دار البر".
وتأتي عملية الصيانة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع متكامل لصيانة الآبار المركزية في بلديات القطاع.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
صحة غزة تعلن إدخال شاحنات أدوية ومستلزمات طبية عبر منظمة الصحة العالمية إلى مستشفيات القطاع
07:16 GMT
وأوضحت الوكالة أن المشروع يتضمن تأهيل البنية التحتية للآبار، وصيانة المضخات والمولدات، وإعادة تشغيل الآبار المعطلة، "بهدف ضمان تدفق المياه النظيفة إلى مئات الآلاف من السكان في المناطق الوسطى من القطاع، وتخفيف الأعباء في ظل واقع إنساني صعب يزداد تعقيدا يوما بعد آخر".
وتولي الإمارات، قطاع المياه، أهمية خاصة ضمن مشاريع عملية "الفارس الشهم 3" المستمرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث نفذت سلسلة من المشاريع النوعية، أبرزها البدء مؤخرا بتنفيذ مشروع خط المياه المحلاة من الأراضي المصرية إلى مناطق المواصي في رفح وخان يونس، والذي يُتوقع أن يستفيد منه نحو 600 ألف مواطن من سكان جنوبي غزة.
وانطلقت عملية "الفارس الشهم 3" بتوجيه من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، كعملية إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
وذكر الموقع الرسمي للعملية أنها بدأت في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في شمال قطاع غزة، معتمدة على آلية منظمة، حيث يتم إرسال رسائل نصية إلى هواتف المستفيدين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن تسلُّم المساعدات من المستودعات.
ويأتي ذلك في أعقاب الفوضى التي شهدتها عملية توزيع المساعدات في غزة بموجب آلية جديدة أطلقتها إسرائيل في شهر أيار/مايو الماضي، بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة.
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