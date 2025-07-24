https://sarabic.ae/20250724/عون-يكشف-عن-الخطأ-المميت-الذي-ارتكبه-اللبنانيون-1102985790.html
عون يكشف عن "الخطأ المميت" الذي ارتكبه اللبنانيون
عون يكشف عن "الخطأ المميت" الذي ارتكبه اللبنانيون
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، أنه "لا أحد باستطاعته أن يلغي أحدا في لبنان". 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T10:55+0000
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وقال عون، أمام مفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق، إن "لبنان على مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيريا"، مشيرا إلى أن الوحدة والتعاون والتضامن أساسيون كي نواجه كافة التحديات"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأوضح أن "الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر(الداخل) وشهدنا تبعات هذا الأمر"، مضيفا: "أنا أريد أن أستقوي بشريكي وأخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250527/الجيش-اللبناني-يعلن-تفكيك-جهاز-تجسس-إسرائيلي-جنوبي-البلاد-1101027401.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
عون يكشف عن "الخطأ المميت" الذي ارتكبه اللبنانيون
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، أنه "لا أحد باستطاعته أن يلغي أحدا في لبنان".
وقال عون، أمام مفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق، إن "لبنان على مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيريا"، مشيرا إلى أن الوحدة والتعاون والتضامن أساسيون كي نواجه كافة التحديات"، حسب الوكالة
الوطنية للإعلام.
وأوضح أن "الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر(الداخل) وشهدنا تبعات هذا الأمر"، مضيفا: "أنا أريد أن أستقوي بشريكي وأخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان
، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".