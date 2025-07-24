عون يكشف عن "الخطأ المميت" الذي ارتكبه اللبنانيون

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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
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من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
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صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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نبض افريقيا
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
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البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
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عرب بوينت بودكاست
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المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
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الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
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عون يكشف عن "الخطأ المميت" الذي ارتكبه اللبنانيون
عون يكشف عن "الخطأ المميت" الذي ارتكبه اللبنانيون
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، أنه "لا أحد باستطاعته أن يلغي أحدا في لبنان". 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T10:55+0000
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وقال عون، أمام مفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق، إن "لبنان على مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيريا"، مشيرا إلى أن الوحدة والتعاون والتضامن أساسيون كي نواجه كافة التحديات"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأوضح أن "الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر(الداخل) وشهدنا تبعات هذا الأمر"، مضيفا: "أنا أريد أن أستقوي بشريكي وأخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250527/الجيش-اللبناني-يعلن-تفكيك-جهاز-تجسس-إسرائيلي-جنوبي-البلاد-1101027401.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

عون يكشف عن "الخطأ المميت" الذي ارتكبه اللبنانيون

10:55 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، أنه "لا أحد باستطاعته أن يلغي أحدا في لبنان".
وقال عون، أمام مفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق، إن "لبنان على مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيريا"، مشيرا إلى أن الوحدة والتعاون والتضامن أساسيون كي نواجه كافة التحديات"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأوضح أن "الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر(الداخل) وشهدنا تبعات هذا الأمر"، مضيفا: "أنا أريد أن أستقوي بشريكي وأخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان".
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
الجيش اللبناني يعلن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي جنوبي البلاد
27 مايو, 14:12 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
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