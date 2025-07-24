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https://sarabic.ae/20250724/لأول-مرة-منذ-17-عاما-أمريكا-ترسل-قنابل-نووية-إلى-بريطانيا-1102997557.html
لأول مرة منذ 17 عاما.. أمريكا ترسل قنابل نووية إلى بريطانيا
لأول مرة منذ 17 عاما.. أمريكا ترسل قنابل نووية إلى بريطانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعادت نشر أسلحتها النووية في بريطانيا، بما في ذلك عدد غير محدد من قنابل "بي - 61 - 12" الحرارية. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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وشمل ذلك الأسلحة النووية التي يتم نشرها في قاعدة "ليكينهِث" الجوية بمقاطعة سوفولك البريطانية، للمرة الأولى منذ عام 2008.وكانت قاعدة "ليكينهِث"، قد استضافت أسلحة نووية أمريكية خلال الحرب الباردة، قبل أن يتم سحبها في إطار جهود نزع السلاح، غير أن التوتر المتزايد بين حلف الناتو وروسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية، أعاد ملف الردع النووي إلى الواجهة.وتُعد قنبلة "بي - 61 - 12" نسخة مطوّرة من القنبلة النووية "بي - 61"، وتتميّز بنظام توجيه دقيق وقدرة على تعديل قوة التفجير حسب المهمة. وهي مصممة للاستخدام عبر منصات متعددة، منها مقاتلات "إف - 35 بي" الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240621/سكان-5-دول-أوروبية-يصبحون-رهائن-للأسلحة-النووية-الأمريكية-1090031186.html
https://sarabic.ae/20230104/ما-هي-اتفاقية-مشاركة-الأسلحة-النووية-التي-تسمح-لدول-أخرى-باستخدام-القنابل-الذرية-الأمريكية-1071917254.html
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رصد عسكري, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

لأول مرة منذ 17 عاما.. أمريكا ترسل قنابل نووية إلى بريطانيا

14:40 GMT 24.07.2025
© Photo / maxpark.comقنبلة نووية أمريكية "بي61-12"
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Photo / maxpark.com
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعادت نشر أسلحتها النووية في بريطانيا، بما في ذلك عدد غير محدد من قنابل "بي - 61 - 12" الحرارية.
وشمل ذلك الأسلحة النووية التي يتم نشرها في قاعدة "ليكينهِث" الجوية بمقاطعة سوفولك البريطانية، للمرة الأولى منذ عام 2008.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
سكان 5 دول أوروبية يصبحون رهائن للأسلحة النووية الأمريكية
21 يونيو 2024, 09:25 GMT
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الغربية، تم نقل الأسلحة من مركز الأسلحة النووية التابع لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة "كيرتلاند" بولاية نيو مكسيكو إلى منشأة تخزين محصنة حديثا في بريطانيا، في خطوة تعكس تغيرا في الحسابات العسكرية الأمريكية داخل أوروبا.
وكانت قاعدة "ليكينهِث"، قد استضافت أسلحة نووية أمريكية خلال الحرب الباردة، قبل أن يتم سحبها في إطار جهود نزع السلاح، غير أن التوتر المتزايد بين حلف الناتو وروسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية، أعاد ملف الردع النووي إلى الواجهة.
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
ما هي اتفاقية "مشاركة الأسلحة النووية" التي تسمح لدول أخرى باستخدام القنابل الذرية الأمريكية؟
4 يناير 2023, 11:04 GMT
وتُعد قنبلة "بي - 61 - 12" نسخة مطوّرة من القنبلة النووية "بي - 61"، وتتميّز بنظام توجيه دقيق وقدرة على تعديل قوة التفجير حسب المهمة. وهي مصممة للاستخدام عبر منصات متعددة، منها مقاتلات "إف - 35 بي" الأمريكية.
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