https://sarabic.ae/20250724/لأول-مرة-منذ-17-عاما-أمريكا-ترسل-قنابل-نووية-إلى-بريطانيا-1102997557.html

لأول مرة منذ 17 عاما.. أمريكا ترسل قنابل نووية إلى بريطانيا

لأول مرة منذ 17 عاما.. أمريكا ترسل قنابل نووية إلى بريطانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعادت نشر أسلحتها النووية في بريطانيا، بما في ذلك عدد غير محدد من قنابل "بي - 61 - 12" الحرارية. 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T14:40+0000

2025-07-24T14:40+0000

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وشمل ذلك الأسلحة النووية التي يتم نشرها في قاعدة "ليكينهِث" الجوية بمقاطعة سوفولك البريطانية، للمرة الأولى منذ عام 2008.وكانت قاعدة "ليكينهِث"، قد استضافت أسلحة نووية أمريكية خلال الحرب الباردة، قبل أن يتم سحبها في إطار جهود نزع السلاح، غير أن التوتر المتزايد بين حلف الناتو وروسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية، أعاد ملف الردع النووي إلى الواجهة.وتُعد قنبلة "بي - 61 - 12" نسخة مطوّرة من القنبلة النووية "بي - 61"، وتتميّز بنظام توجيه دقيق وقدرة على تعديل قوة التفجير حسب المهمة. وهي مصممة للاستخدام عبر منصات متعددة، منها مقاتلات "إف - 35 بي" الأمريكية.

https://sarabic.ae/20240621/سكان-5-دول-أوروبية-يصبحون-رهائن-للأسلحة-النووية-الأمريكية-1090031186.html

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