https://sarabic.ae/20250724/ليبيا-تدين-مصادقة-إسرائيل-على-فرض-السيادة-على-الضفة-الغربية-وتصفها-بـانتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1103001494.html

ليبيا تدين مصادقة إسرائيل على فرض "السيادة" على الضفة الغربية وتصفها بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي"

ليبيا تدين مصادقة إسرائيل على فرض "السيادة" على الضفة الغربية وتصفها بـ"انتهاك صارخ للقانون الدولي"

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على ما وصفته بـ"الإعلان الداعي إلى فرض السيادة... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T16:39+0000

2025-07-24T16:39+0000

2025-07-24T16:39+0000

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واعتبرت الوزارة ذلك الإجراء "خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارين 242 و338 عامي 1967 و1973، والقرار 2334 الصادر عام 2016، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية أي تغييرات تفرضها سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك المستوطنات بكافة أشكالها".وأكدت الخارجية الليبية، في بيانها، أن "الكيان الإسرائيلي لا يملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وشددت على أن "الخطوة الأحادية التي أقدمت عليها إسرائيل، لن تترتب عليها أي آثار قانونية، ولا يمكن أن تغيّر من الوضع القانوني القائم لتلك الأراضي"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تعد جزءًا من سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".وجددت ليبيا، عبر بيانها، تضامنها الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات الأحادية التي تنسف قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الحل العادل والشامل".وفي وقت سابق، صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.

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