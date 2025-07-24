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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا
سبوتنيك عربي
أعلنت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن المجلس سيعقد اليوم الجمعة اجتماعًا مغلقًا لبحث التوترات المتصاعدة بين... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T22:51+0000
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وأوضحت البعثة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن الجلسة ستُعقد الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للوقوف على تطورات الوضع الأمني على الحدود.وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد صرّح في مؤتمر صحفي أمس، أن أنطونيو غوتيريش "يتابع بقلق بالغ" التقارير الواردة عن وقوع اشتباكات مسلحة على الحدود، داعيًا الطرفين إلى "ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار".وشهدت المناطق الحدودية المتنازع عليها جنوب شرقي تايلاند وشمال غربي كمبوديا مواجهات مسلحة، تبادلت فيها الدولتان الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد. وأعلنت وزارة الخارجية التايلاندية أن "الجانب الكمبودي أطلق راجمات صواريخ من طراز BM-21 على أهداف مدنية داخل الأراضي التايلاندية، بينها مستشفى"، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى.من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية القوات التايلاندية بخرق الاتفاقات السابقة واقتحام محيط معبد "تا موين ثوم"، مشيرة إلى قيامها بنصب أسلاك شائكة قرب المعبد وإطلاق النار باتجاه الجنود الكمبوديين، فضلاً عن إلقاء قنابل من الجو داخل الأراضي الكمبودية.وتزامن التصعيد مع انفجار لغم أرضي في مقاطعة أوبون راتشاثاني، أدى إلى إصابة خمسة جنود تايلانديين، فيما حمّل الجيش التايلاندي كمبوديا المسؤولية عن زرع الألغام، وردّت بانكوك بطرد السفير الكمبودي واستدعاء سفيرها من بنوم بنه.ورغم النزاع الحدودي المستمر بين البلدين منذ سنوات، والذي يعود إلى ترسيمات حدودية غير مكتملة، ظلت العلاقات الثنائية مستقرة نسبيًا منذ آخر مواجهة واسعة عام 2011.وكان الجيش التايلاندي قد أعلن في يونيو الماضي سيطرته على عدة معابر حدودية، متهمًا كمبوديا بالدفع بمدنيين وعسكريين إلى داخل أراضيه، في خطوة أعادت التوتر إلى الواجهة.ورغم التصعيد الأخير، لا تزال المعابر الحدودية مفتوحة أمام حركة المواطنين والبضائع، في وقت يحذر فيه مراقبون من احتمال انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع ما لم يتم احتواء الأزمة سريعًا عبر قنوات دبلوماسية.
https://sarabic.ae/20250724/تايلاند-هجوم-بصواريخ-جراد-الكمبودية-على-أهداف-مدنية-يخلف-قتلى-وجرحى---عاجل-1102974052.html
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أخبار تايلاند, كمبوديا, أخبار كمبوديا, العالم, أخبار العالم الآن

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن اشتباكات حدودية بين تايلاند وكمبوديا

22:51 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 01:55 GMT 25.07.2025)
© AFP 2023 / PORNCHAI KITTIWONGSAKULالجيش التايلاندي
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AFP 2023 / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL
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أعلنت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، أن المجلس سيعقد اليوم الجمعة اجتماعًا مغلقًا لبحث التوترات المتصاعدة بين تايلاند وكمبوديا، على خلفية اشتباكات حدودية عنيفة بين البلدين.
وأوضحت البعثة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن الجلسة ستُعقد الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للوقوف على تطورات الوضع الأمني على الحدود.
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
تايلاند: هجوم بصواريخ "غراد" الكمبودية على أهداف مدنية يخلف قتلى وجرحى
أمس, 05:49 GMT
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد صرّح في مؤتمر صحفي أمس، أن أنطونيو غوتيريش "يتابع بقلق بالغ" التقارير الواردة عن وقوع اشتباكات مسلحة على الحدود، داعيًا الطرفين إلى "ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار".
وشهدت المناطق الحدودية المتنازع عليها جنوب شرقي تايلاند وشمال غربي كمبوديا مواجهات مسلحة، تبادلت فيها الدولتان الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد. وأعلنت وزارة الخارجية التايلاندية أن "الجانب الكمبودي أطلق راجمات صواريخ من طراز BM-21 على أهداف مدنية داخل الأراضي التايلاندية، بينها مستشفى"، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى.
من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية القوات التايلاندية بخرق الاتفاقات السابقة واقتحام محيط معبد "تا موين ثوم"، مشيرة إلى قيامها بنصب أسلاك شائكة قرب المعبد وإطلاق النار باتجاه الجنود الكمبوديين، فضلاً عن إلقاء قنابل من الجو داخل الأراضي الكمبودية.
وتزامن التصعيد مع انفجار لغم أرضي في مقاطعة أوبون راتشاثاني، أدى إلى إصابة خمسة جنود تايلانديين، فيما حمّل الجيش التايلاندي كمبوديا المسؤولية عن زرع الألغام، وردّت بانكوك بطرد السفير الكمبودي واستدعاء سفيرها من بنوم بنه.
ورغم النزاع الحدودي المستمر بين البلدين منذ سنوات، والذي يعود إلى ترسيمات حدودية غير مكتملة، ظلت العلاقات الثنائية مستقرة نسبيًا منذ آخر مواجهة واسعة عام 2011.
وكان الجيش التايلاندي قد أعلن في يونيو الماضي سيطرته على عدة معابر حدودية، متهمًا كمبوديا بالدفع بمدنيين وعسكريين إلى داخل أراضيه، في خطوة أعادت التوتر إلى الواجهة.
ورغم التصعيد الأخير، لا تزال المعابر الحدودية مفتوحة أمام حركة المواطنين والبضائع، في وقت يحذر فيه مراقبون من احتمال انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع ما لم يتم احتواء الأزمة سريعًا عبر قنوات دبلوماسية.
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