مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250724/مسؤول-فلسطيني-تصويت-الكنيست-بشأن-الضفة-الغربية-خطوة-خطيرة-نحو-تهويدها--1102997335.html
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
سبوتنيك عربي
أهم المواضيع التي ناقشناها في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": روسيا تعرض على كييف وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لجمع جثث القتلى، ناشط حقوقي يكشف لـ"سبوتنيك"... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T14:34+0000
2025-07-24T14:34+0000
راديو
حصاد الأسبوع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/18/1102996733_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_c13406a094de586cc52d476acc2c7d8c.png
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
سبوتنيك عربي
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.بهذا الصدد، قال الأمين العام لحزب "الشعب الفلسطيني" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور بسام الصالحي:هل تنجح المفاوضات الروسية الأوكرانية في كسر الجمود؟.. خبير يجيبصرح فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، بأن موسكو اقترحت على كييف، النظر في مسألة إعلان وقف إطلاق نار قصير لمدة 24 أو 48 ساعة، لجمع الجرحى وجثث الجنود.حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الأوروبي والروسي، الدكتور أكثم سليمان:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/18/1102996733_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f7167c038b3b7e67b20c493eecb31198.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها

14:34 GMT 24.07.2025
راديو
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أهم المواضيع التي ناقشناها في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": روسيا تعرض على كييف وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لجمع جثث القتلى، ناشط حقوقي يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات الأوضاع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، الكنيست يصوّت لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
بهذا الصدد، قال الأمين العام لحزب "الشعب الفلسطيني" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور بسام الصالحي:

هذا تتويج لمسار تقوم به إسرائيل، منذ سنوات طويلة، ومبني على أن الضم واستمرار الاحتلال وتكريس واقع هذا الضم بما في ذلك الخطة الأخرى المكملة له بتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة الغربية، هو الأمر الذي تم إقراره في الكنيست، بمعنى أن هذه السياسة المعتمدة على الأرض منذ سنوات تم بلورتها بصورة قانونية أو تشريعية أكثر وباتجاه أن تصبح بعد ذلك أساسا لتشريعات ملزمة لكل الأطراف في داخل إسرائيل.

هل تنجح المفاوضات الروسية الأوكرانية في كسر الجمود؟.. خبير يجيب

صرح فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، بأن موسكو اقترحت على كييف، النظر في مسألة إعلان وقف إطلاق نار قصير لمدة 24 أو 48 ساعة، لجمع الجرحى وجثث الجنود.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الأوروبي والروسي، الدكتور أكثم سليمان:

حدوث هذه المفاوضات هو الأهمية الأولى بين الجانبين ويرسل رسالة إلى الأسرة الدولية أن هناك اهتماما بالوصول إلى حلول سلمية، على الأقل لبعض القضايا المطروحة على الطاولة، والأمر الثاني في هذه المفاوضات رسالة روسيا، لأن هناك محاولات لتشويه صورة روسيا بأنها تصعّد عسكريا وغير راغبة في التفاوض وتتهرب. أما النقطة الثالثة، التي يجب أن نعترف بها جميعا أن حل الأزمة الأوكرانية لن يكون خلال يوم واحد في إسطنبول ولا غير ذلك.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала