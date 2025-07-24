https://sarabic.ae/20250724/مسؤول-فلسطيني-تصويت-الكنيست-بشأن-الضفة-الغربية-خطوة-خطيرة-نحو-تهويدها--1102997335.html
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
سبوتنيك عربي
أهم المواضيع التي ناقشناها في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": روسيا تعرض على كييف وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لجمع جثث القتلى، ناشط حقوقي يكشف لـ"سبوتنيك"... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T14:34+0000
2025-07-24T14:34+0000
2025-07-24T14:34+0000
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حصاد الأسبوع
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مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
سبوتنيك عربي
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.بهذا الصدد، قال الأمين العام لحزب "الشعب الفلسطيني" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور بسام الصالحي:هل تنجح المفاوضات الروسية الأوكرانية في كسر الجمود؟.. خبير يجيبصرح فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، بأن موسكو اقترحت على كييف، النظر في مسألة إعلان وقف إطلاق نار قصير لمدة 24 أو 48 ساعة، لجمع الجرحى وجثث الجنود.حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الأوروبي والروسي، الدكتور أكثم سليمان:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أهم المواضيع التي ناقشناها في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": روسيا تعرض على كييف وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لجمع جثث القتلى، ناشط حقوقي يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات الأوضاع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، الكنيست يصوّت لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
بهذا الصدد، قال الأمين العام لحزب "الشعب الفلسطيني" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور بسام الصالحي:
هذا تتويج لمسار تقوم به إسرائيل، منذ سنوات طويلة، ومبني على أن الضم واستمرار الاحتلال وتكريس واقع هذا الضم بما في ذلك الخطة الأخرى المكملة له بتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة الغربية، هو الأمر الذي تم إقراره في الكنيست، بمعنى أن هذه السياسة المعتمدة على الأرض منذ سنوات تم بلورتها بصورة قانونية أو تشريعية أكثر وباتجاه أن تصبح بعد ذلك أساسا لتشريعات ملزمة لكل الأطراف في داخل إسرائيل.
هل تنجح المفاوضات الروسية الأوكرانية في كسر الجمود؟.. خبير يجيب
صرح فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا، بأن موسكو اقترحت على كييف، النظر في مسألة إعلان وقف إطلاق نار قصير لمدة 24 أو 48 ساعة، لجمع الجرحى وجثث الجنود.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الأوروبي والروسي، الدكتور أكثم سليمان:
حدوث هذه المفاوضات هو الأهمية الأولى بين الجانبين ويرسل رسالة إلى الأسرة الدولية أن هناك اهتماما بالوصول إلى حلول سلمية، على الأقل لبعض القضايا المطروحة على الطاولة، والأمر الثاني في هذه المفاوضات رسالة روسيا، لأن هناك محاولات لتشويه صورة روسيا بأنها تصعّد عسكريا وغير راغبة في التفاوض وتتهرب. أما النقطة الثالثة، التي يجب أن نعترف بها جميعا أن حل الأزمة الأوكرانية لن يكون خلال يوم واحد في إسطنبول ولا غير ذلك.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...