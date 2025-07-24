https://sarabic.ae/20250724/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-45-آخرين-إثر-حادث-مرور-جنوب-غرب-الجزائر-1102971571.html
مصرع 6 أشخاص وإصابة 45 آخرين إثر حادث مرور جنوب غربي الجزائر
مصرع 6 أشخاص وإصابة 45 آخرين إثر حادث مرور جنوب غربي الجزائر
سبوتنيك عربي
لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 45 آخرون جرّاء حادث تصادم تسلسلي بين حافلتين وشاحنة وسيارة في ولاية البيّض جنوب غربي الجزائر. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T04:19+0000
2025-07-24T04:19+0000
2025-07-24T04:51+0000
الجزائر
العالم العربي
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وقالت الحماية المدنية الجزائرية في بيان، اليوم الخميس، إنه "تبعًا لحادث تصادم تسلسلي بين حافلتين وشاحنة وسيارة أجرة، بولاية البيّض، فإن الحصيلة هي 06 وفيات و19 جريحًا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، كما تم نقل 26 مصابًا من طرف خواص".من جانبه، تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه إلى عائلات ضحايا الحادث "المأساوي" الذي وقع بولاية البيّض.وقالت الرئاسة الجزائرية: "على إثر الحادث المأساوي الذي وقع بولاية البيّض على الطريق الوطني رقم 47، وأودى بحياة ستة مواطنين، بالإضافة إلى 45 جريحًا، يتقدَّم رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بهذه المناسبة الأليمة التي تدمي القلوب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا المرحومين، داعيًا العلي القدير أن يُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لكل الجرحى".
https://sarabic.ae/20230103/الجزائر-وفاة-أكثر-من-2500-شخص-بحوادث-مرور-خلال-11-شهرا-1071889295.html
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الجزائر, العالم العربي
مصرع 6 أشخاص وإصابة 45 آخرين إثر حادث مرور جنوب غربي الجزائر
04:19 GMT 24.07.2025 (تم التحديث: 04:51 GMT 24.07.2025)
لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 45 آخرون جرّاء حادث تصادم تسلسلي بين حافلتين وشاحنة وسيارة في ولاية البيّض جنوب غربي الجزائر.
وقالت الحماية المدنية الجزائرية في بيان، اليوم الخميس، إنه "تبعًا لحادث تصادم تسلسلي بين حافلتين وشاحنة وسيارة أجرة، بولاية البيّض، فإن الحصيلة هي 06 وفيات و19 جريحًا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، كما تم نقل 26 مصابًا من طرف خواص".
من جانبه، تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه إلى عائلات ضحايا الحادث "المأساوي"
الذي وقع بولاية البيّض.
وقالت الرئاسة الجزائرية: "على إثر الحادث المأساوي الذي وقع بولاية البيّض على الطريق الوطني رقم 47، وأودى بحياة ستة مواطنين، بالإضافة إلى 45 جريحًا، يتقدَّم رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بهذه المناسبة الأليمة التي تدمي القلوب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلات الضحايا المرحومين، داعيًا العلي القدير أن يُلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل لكل الجرحى".