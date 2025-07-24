https://sarabic.ae/20250724/واشنطن-توافق-على-صفقة-محتملة-لتزويد-مصر-بصواريخ-دفاعية-بقيمة-46-مليارات-دولار-1103007376.html
واشنطن توافق على صفقة محتملة لتزويد مصر بصواريخ دفاعية بقيمة 4.6 مليارات دولار
واشنطن توافق على صفقة محتملة لتزويد مصر بصواريخ دفاعية بقيمة 4.6 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة لمصر تشمل نظاما متقدما للدفاع الجوي من طراز "ناسامز"، إلى جانب مكونات لوجستية ودعم فني. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T20:29+0000
2025-07-24T20:29+0000
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وأعلنت ذلك وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، في بيان اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام غربية.وأوضحت تلك الوسائل أن "القيمة التقديرية للصفقة تبلغ 4.67 مليار دولار"، مشيرة إلى أنها "تسهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية والمصالح الأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم أمن حليف رئيسي من خارج "الناتو"، يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".وتحصل مصر على صفقات أسلحة من دول مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل مقاتلات "إف-16" ومروحيات "أباتشي" ودبابات "أبرامز" من أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها.
https://sarabic.ae/20190410/عقوبات-أمريكية-تهدد-تركيا-مصر-صفقة-أسلحة-روسية-1040371592.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن توافق على صفقة محتملة لتزويد مصر بصواريخ دفاعية بقيمة 4.6 مليارات دولار
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة لمصر تشمل نظاما متقدما للدفاع الجوي من طراز "ناسامز"، إلى جانب مكونات لوجستية ودعم فني.
وأعلنت ذلك وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، في بيان اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام غربية.
وأوضحت تلك الوسائل أن "القيمة التقديرية للصفقة تبلغ 4.67 مليار دولار"، مشيرة إلى أنها "تسهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية والمصالح الأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم أمن حليف رئيسي
من خارج "الناتو"، يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".
وذكر البيان أنه "تم تقديم الإخطار الرسمي إلى الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة، اليوم".
وتحصل مصر على صفقات أسلحة
من دول مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل مقاتلات "إف-16" ومروحيات "أباتشي" ودبابات "أبرامز" من أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها.