واشنطن توافق على صفقة محتملة لتزويد مصر بصواريخ دفاعية بقيمة 4.6 مليارات دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250724/واشنطن-توافق-على-صفقة-محتملة-لتزويد-مصر-بصواريخ-دفاعية-بقيمة-46-مليارات-دولار-1103007376.html
واشنطن توافق على صفقة محتملة لتزويد مصر بصواريخ دفاعية بقيمة 4.6 مليارات دولار
واشنطن توافق على صفقة محتملة لتزويد مصر بصواريخ دفاعية بقيمة 4.6 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة لمصر تشمل نظاما متقدما للدفاع الجوي من طراز "ناسامز"، إلى جانب مكونات لوجستية ودعم فني. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T20:29+0000
2025-07-24T20:29+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579736_0:61:1578:949_1920x0_80_0_0_ce4557d022b29b98a0d13d8611127693.jpg
وأعلنت ذلك وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، في بيان اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام غربية.وأوضحت تلك الوسائل أن "القيمة التقديرية للصفقة تبلغ 4.67 مليار دولار"، مشيرة إلى أنها "تسهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية والمصالح الأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم أمن حليف رئيسي من خارج "الناتو"، يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".وتحصل مصر على صفقات أسلحة من دول مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل مقاتلات "إف-16" ومروحيات "أباتشي" ودبابات "أبرامز" من أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها.
https://sarabic.ae/20190410/عقوبات-أمريكية-تهدد-تركيا-مصر-صفقة-أسلحة-روسية-1040371592.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579736_116:0:1463:1010_1920x0_80_0_0_aa9dc0308026ee7a93d8078e3b48429e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن توافق على صفقة محتملة لتزويد مصر بصواريخ دفاعية بقيمة 4.6 مليارات دولار

20:29 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Gary Fieldsصواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية.
صواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Gary Fields
تابعنا عبر
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة لمصر تشمل نظاما متقدما للدفاع الجوي من طراز "ناسامز"، إلى جانب مكونات لوجستية ودعم فني.
وأعلنت ذلك وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، في بيان اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام غربية.
منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في الحقل العسكري كاداموفسكي في منطقة روستوفسكايا أوبلست، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2019
عقوبات أمريكية تهدد تركيا ومصر بسبب صفقات الأسلحة الروسية
10 أبريل 2019, 14:09 GMT
وأوضحت تلك الوسائل أن "القيمة التقديرية للصفقة تبلغ 4.67 مليار دولار"، مشيرة إلى أنها "تسهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية والمصالح الأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم أمن حليف رئيسي من خارج "الناتو"، يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".
وذكر البيان أنه "تم تقديم الإخطار الرسمي إلى الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة، اليوم".
وتحصل مصر على صفقات أسلحة من دول مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل مقاتلات "إف-16" ومروحيات "أباتشي" ودبابات "أبرامز" من أبرز الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала