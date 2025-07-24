أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

13:23 GMT 24.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© AP Photo / Aaron Favila

عريس وعروس يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة "باراسوين" المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين

عريس وعروس يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة &quot;باراسوين&quot; المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aaron Favila

عريس وعروس يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة "باراسوين" المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

المهرج الفائز بجائزة "المهرج الذهبي" في أمريكا، خلال العرض الاحتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول- 2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، موسكو، روسيا

المهرج الفائز بجائزة &quot;المهرج الذهبي&quot; في أمريكا، خلال العرض الاحتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي &quot;أيدول- 2025&quot;، في سيرك &quot;بولشوي&quot; الحكومي، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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المهرج الفائز بجائزة "المهرج الذهبي" في أمريكا، خلال العرض الاحتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول- 2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، موسكو، روسيا

© Getty Images / PA Images/Jacob King

لوحة جدارية لمدرب منتخب إنجلترا السابق سام ألارديس، وهو يأكل أصابع البطاطا، معروضة في شارع "يونيون" وسط مدينة دادلي

لوحة جدارية لمدرب منتخب إنجلترا السابق سام ألارديس، وهو يأكل أصابع البطاطا، معروضة في شارع &quot;يونيون&quot; وسط مدينة دادلي - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / PA Images/Jacob King

لوحة جدارية لمدرب منتخب إنجلترا السابق سام ألارديس، وهو يأكل أصابع البطاطا، معروضة في شارع "يونيون" وسط مدينة دادلي

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لطائر اللقلق فوق سيارة في قرية أوسمينو، بمقاطعة لينينغراد الروسية

لقطة طريفة لطائر اللقلق فوق سيارة في قرية أوسمينو، بمقاطعة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexei Danichev
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لقطة طريفة لطائر اللقلق فوق سيارة في قرية أوسمينو، بمقاطعة لينينغراد الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

موكب احتفالي للمشاركين في مهرجان شارع "يلاغين بارك" في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا

موكب احتفالي للمشاركين في مهرجان شارع &quot;يلاغين بارك&quot; في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexei Danichev
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موكب احتفالي للمشاركين في مهرجان شارع "يلاغين بارك" في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا

© Getty Images / picture alliance/Juan Carlos Rojas

مهرجان "معركة فاليكاس البحرية"، وهو المهرجان السنوي الذي تنظمه نقابة بحارة "فاليكاس". آلاف المشاركين يرشقون بعضهم بعضا بالماء دفاعًا عن قضية ما. شعار هذا العام هو "من أجل سكن لائق وبأسعار معقولة"، إسبانيا

مهرجان &quot;معركة فاليكاس البحرية&quot;، وهو المهرجان السنوي الذي تنظمه نقابة بحارة &quot;فاليكاس&quot;. آلاف المشاركين يرشقون بعضهم بعضا بالماء دفاعًا عن قضية ما. شعار هذا العام هو &quot;من أجل سكن لائق وبأسعار معقولة&quot;، إسبانيا - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / picture alliance/Juan Carlos Rojas

مهرجان "معركة فاليكاس البحرية"، وهو المهرجان السنوي الذي تنظمه نقابة بحارة "فاليكاس". آلاف المشاركين يرشقون بعضهم بعضا بالماء دفاعًا عن قضية ما. شعار هذا العام هو "من أجل سكن لائق وبأسعار معقولة"، إسبانيا

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المغنية سلافا، في مهرجان "في كي فيست 2025" في موسكو، روسيا

المغنية سلافا، في مهرجان &quot;في كي فيست 2025&quot; في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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المغنية سلافا، في مهرجان "في كي فيست 2025" في موسكو، روسيا

© AP Photo / Pavel Bednyakov

امرأة ترتدي قبعة مزينة بخيار بلاستيكي، وتقضم خيارة أثناء جلوسها في حوض غسيل مملوء بالخيار، في مهرجان الخيار في سوزدال، روسيا

امرأة ترتدي قبعة مزينة بخيار بلاستيكي، وتقضم خيارة أثناء جلوسها في حوض غسيل مملوء بالخيار، في مهرجان الخيار في سوزدال، روسيا - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Pavel Bednyakov

امرأة ترتدي قبعة مزينة بخيار بلاستيكي، وتقضم خيارة أثناء جلوسها في حوض غسيل مملوء بالخيار، في مهرجان الخيار في سوزدال، روسيا

© AP Photo / Chris Pizzello

شاب يرتدي زي "كرة البلياردو"، ويسير بين الحشود في معرض "كوميك كون الدولي لعام 2025"، في سان دييغو

شاب يرتدي زي &quot;كرة البلياردو&quot;، ويسير بين الحشود في معرض &quot;كوميك كون الدولي لعام 2025&quot;، في سان دييغو - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

شاب يرتدي زي "كرة البلياردو"، ويسير بين الحشود في معرض "كوميك كون الدولي لعام 2025"، في سان دييغو

© Getty Images / Anadolu/Hristo Vladev

لقطة طريفة لحمامة أمام نافورة على شكل بطة في صوفيا، بلغاريا

لقطة طريفة لحمامة أمام نافورة على شكل بطة في صوفيا، بلغاريا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Hristo Vladev

لقطة طريفة لحمامة أمام نافورة على شكل بطة في صوفيا، بلغاريا

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