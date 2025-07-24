أطرف الصور لهذا الأسبوع

عريس وعروس يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة "باراسوين" المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين
عريس وعروس يسيران متشابكي الأيدي، خلال حفل زفافهما في كنيسة "باراسوين" المغمورة بالمياه في مالولوس، الفلبين
المهرج الفائز بجائزة "المهرج الذهبي" في أمريكا، خلال العرض الاحتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول- 2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، موسكو، روسيا
المهرج الفائز بجائزة "المهرج الذهبي" في أمريكا، خلال العرض الاحتفالي في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول- 2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، موسكو، روسيا
لوحة جدارية لمدرب منتخب إنجلترا السابق سام ألارديس، وهو يأكل أصابع البطاطا، معروضة في شارع "يونيون" وسط مدينة دادلي
لوحة جدارية لمدرب منتخب إنجلترا السابق سام ألارديس، وهو يأكل أصابع البطاطا، معروضة في شارع "يونيون" وسط مدينة دادلي
لقطة طريفة لطائر اللقلق فوق سيارة في قرية أوسمينو، بمقاطعة لينينغراد الروسية
لقطة طريفة لطائر اللقلق فوق سيارة في قرية أوسمينو، بمقاطعة لينينغراد الروسية
موكب احتفالي للمشاركين في مهرجان شارع "يلاغين بارك" في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا
موكب احتفالي للمشاركين في مهرجان شارع "يلاغين بارك" في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا
مهرجان "معركة فاليكاس البحرية"، وهو المهرجان السنوي الذي تنظمه نقابة بحارة "فاليكاس". آلاف المشاركين يرشقون بعضهم بعضا بالماء دفاعًا عن قضية ما. شعار هذا العام هو "من أجل سكن لائق وبأسعار معقولة"، إسبانيا
مهرجان "معركة فاليكاس البحرية"، وهو المهرجان السنوي الذي تنظمه نقابة بحارة "فاليكاس". آلاف المشاركين يرشقون بعضهم بعضا بالماء دفاعًا عن قضية ما. شعار هذا العام هو "من أجل سكن لائق وبأسعار معقولة"، إسبانيا
المغنية سلافا، في مهرجان "في كي فيست 2025" في موسكو، روسيا
المغنية سلافا، في مهرجان "في كي فيست 2025" في موسكو، روسيا
امرأة ترتدي قبعة مزينة بخيار بلاستيكي، وتقضم خيارة أثناء جلوسها في حوض غسيل مملوء بالخيار، في مهرجان الخيار في سوزدال، روسيا
امرأة ترتدي قبعة مزينة بخيار بلاستيكي، وتقضم خيارة أثناء جلوسها في حوض غسيل مملوء بالخيار، في مهرجان الخيار في سوزدال، روسيا
شاب يرتدي زي "كرة البلياردو"، ويسير بين الحشود في معرض "كوميك كون الدولي لعام 2025"، في سان دييغو
شاب يرتدي زي "كرة البلياردو"، ويسير بين الحشود في معرض "كوميك كون الدولي لعام 2025"، في سان دييغو
لقطة طريفة لحمامة أمام نافورة على شكل بطة في صوفيا، بلغاريا
لقطة طريفة لحمامة أمام نافورة على شكل بطة في صوفيا، بلغاريا