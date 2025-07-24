أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مهرجان "معركة فاليكاس البحرية"، وهو المهرجان السنوي الذي تنظمه نقابة بحارة "فاليكاس". آلاف المشاركين يرشقون بعضهم بعضا بالماء دفاعًا عن قضية ما. شعار هذا العام هو "من أجل سكن لائق وبأسعار معقولة"، إسبانيا