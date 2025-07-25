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https://sarabic.ae/20250725/بعد-نتنياهو-لابيد-مهاجما-ماكرون-بشأن-الدولة-الفلسطينية-خطأ-أخلاقي-وضرر-سياسي-1103024069.html
‏بعد نتنياهو.. لابيد مهاجما ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية: خطأ أخلاقي وضرر سياسي
‏بعد نتنياهو.. لابيد مهاجما ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية: خطأ أخلاقي وضرر سياسي
سبوتنيك عربي
هاجم يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إيمانويل ماكرون، بعد تعهد الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T11:09+0000
2025-07-25T11:09+0000
حركة حماس
إسرائيل
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العالم العربي
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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن لابيد قوله إنه "خطأ أخلاقي وضرر سياسي، لا ينبغي للفلسطينيين الحصول على جائزة السابع من أكتوبر".وجاءت تصريحات لابيد بعدما هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.وقال نتنياهو: "خطوة فرنسا تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد كما حدث في غزة والدولة الفلسطينية ستكون منصة لإبادة إسرائيل لا للعيش بسلام بجانبها".ومساء أمس الخميس، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس"، إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، موضحا أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".وفي 18 تموز/ يوليو العام الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية الأصوات؛ 68 من أصل 120، على إعلان ضد إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية.واستأنفت إسرائيل القصف المدمّر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/ مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثّر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 أيار/ مايو الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات غدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250724/ماكرون-يعلن-أن-فرنسا-ستعترف-بدولة-فلسطين-1103006812.html
https://sarabic.ae/20250724/الأزهر-الشريف-يكشف-سبب-سحب-بيانه-عن-غزة-1102979822.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

‏بعد نتنياهو.. لابيد مهاجما ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية: خطأ أخلاقي وضرر سياسي

11:09 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalitزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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هاجم يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إيمانويل ماكرون، بعد تعهد الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر فى سبتمبر/ أيلول المقبل.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن لابيد قوله إنه "خطأ أخلاقي وضرر سياسي، لا ينبغي للفلسطينيين الحصول على جائزة السابع من أكتوبر".
وجاءت تصريحات لابيد بعدما هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار الفرنسي الخاص الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أدان بشدة قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
أمس, 19:32 GMT
وقال نتنياهو: "خطوة فرنسا تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد كما حدث في غزة والدولة الفلسطينية ستكون منصة لإبادة إسرائيل لا للعيش بسلام بجانبها".
فيما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل ،إنه ينبغى على إسرائيل الرد على قرار فرنسا بضم الضفة الغربية رسميا، وانضم إليه العديد من وزراء الحكومة الآخرين فى دعوته.
ومساء أمس الخميس، قال ماكرون في منشور على منصة "إكس"، إنه "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين"، موضحا أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل".
وفي 18 تموز/ يوليو العام الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بأغلبية الأصوات؛ 68 من أصل 120، على إعلان ضد إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمّر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/ مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تعثّر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الأزهر الشريف يكشف سبب سحب بيانه عن غزة
أمس, 08:50 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 أيار/ مايو الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات غدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وبالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/ مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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