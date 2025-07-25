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تصويت... برأيك هل يطلق اعتراف فرنسا بدولة فلسطين تنفيذ مشروع حل الدولتين؟
تصويت... برأيك هل يطلق اعتراف فرنسا بدولة فلسطين تنفيذ مشروع حل الدولتين؟
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".برأيك... هل يطلق اعتراف فرنسا بدولة فلسطين تنفيذ مشروع حل الدولتين؟تصويت... برأيك هل تنجح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة هذه المرة؟تصويت.. برأيك ما السبب الحقيقي الذي قد يحول دون نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول؟
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تصويت... برأيك هل يطلق اعتراف فرنسا بدولة فلسطين تنفيذ مشروع حل الدولتين؟

07:13 GMT 25.07.2025
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاءً بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
وأضاف أن "فرنسا ستعلن ذلك رسميا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المقبل".
وتابع: "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، كما يجب ضمان نزع سلاح "حماس"، وتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره".
وأردف الرئيس الفرنسي: "لا بد من بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، تضمن ديمومتها، وتقبل نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل، بما يتيح لها الإسهام في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
برأيك... هل يطلق اعتراف فرنسا بدولة فلسطين تنفيذ مشروع حل الدولتين؟
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