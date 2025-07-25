https://sarabic.ae/20250725/دخول-161-شاحنة-مساعدات-غزة-منذ-أمس-الخميس-فيديو-1103023852.html
دخول 161 شاحنة مساعدات غزة منذ أمس الخميس... فيديو
دخول 161 شاحنة مساعدات غزة منذ أمس الخميس... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد مصدر مصري لوسائل إعلام مصري استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي عن طريق معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن 161 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة بدءا من يوم الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة.وأوضح المصدر أن المساعدات تشمل شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية، مشيرا إلى استمرار تدفقها لليوم الثالث على التوالي.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250724/مصر-تندد-بـالدعاية-المغرضة-حول-حصار-غزة-وتؤكد-معبر-رفح-مفتوح-ودعمنا-للفلسطينيين-مستمر-1102999831.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
دخول 161 شاحنة مساعدات غزة منذ أمس الخميس... فيديو
أكد مصدر مصري لوسائل إعلام مصري استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي عن طريق معبري زكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم.
وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن 161 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة بدءا من يوم الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة.
وأوضح المصدر أن المساعدات تشمل شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية
، مشيرا إلى استمرار تدفقها لليوم الثالث على التوالي.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع
، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية
منذ أشهر.
وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.