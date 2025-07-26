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الفرح ينتصر... مهرجانات بعلبك تعود بصوت الأوبرا... صور وفيديو
الفرح ينتصر... مهرجانات بعلبك تعود بصوت الأوبرا... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت مهرجانات بعلبك الدولية، مساء أمس الجمعة، لتعيد الحياة إلى أعمدة المدينة الأثرية التي طالها غبار الحرب ودخانها، وخصوصاً بعد الغارات التي طالت محيط معبد... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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وفي ليلة الافتتاح، صدح الصوت الأوبرالي في أرجاء المعبد مع العرض العالمي "كارمن"، تكريماً للملحن الفرنسي جورج بيزيه، بمناسبة مرور 150 عاماً على العرض الأول للعمل الذي قدّم للمرة الأولى في 3 آذار/مارس 1875 على مسرح "كوميك" في باريس. وأضاف خضر: "هذه هي بعلبك التي نحبها، ولا يليق بها سوى الفرح، فهي مدينة التاريخ والحضارة، وأهلها يعشقون الضيوف ويسعدون بعودة الحياة إلى ربوعها".ومن بين الحاضرين، قال فراس صفير، الذي جاء من جبيل: "هذه المرة الرابعة أو الخامسة التي أزور فيها مهرجانات بعلبك خلال السنوات العشرين الماضية. بعلبك هي قوة حضارية لا تموت، بل تستمر رغم كل التحديات. هذا المهرجان شهادة على استدامة الثقافة في لبنان، وعلى إرادة الحياة لدى شعبه، من قلب أجمل المناطق في البلاد".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, بعلبك, قلعة بعلبك, جرود بعلبك, رأس بعلبك, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, بعلبك, قلعة بعلبك, جرود بعلبك, رأس بعلبك, حصري, تقارير سبوتنيك

الفرح ينتصر... مهرجانات بعلبك تعود بصوت الأوبرا... صور وفيديو

11:24 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
انطلقت مهرجانات بعلبك الدولية، مساء أمس الجمعة، لتعيد الحياة إلى أعمدة المدينة الأثرية التي طالها غبار الحرب ودخانها، وخصوصاً بعد الغارات التي طالت محيط معبد باخوس خلال المواجهات الأخيرة.
وفي ليلة الافتتاح، صدح الصوت الأوبرالي في أرجاء المعبد مع العرض العالمي "كارمن"، تكريماً للملحن الفرنسي جورج بيزيه، بمناسبة مرور 150 عاماً على العرض الأول للعمل الذي قدّم للمرة الأولى في 3 آذار/مارس 1875 على مسرح "كوميك" في باريس.

"كارمن" هي أوبرا شهيرة تحكي قصة امرأة غجرية تتمرد على التقاليد، وتدور في أجواء من الحب، والغيرة، والحرية، وقد أصبحت رمزاً للتمرد والشغف في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

في هذا السياق، قال محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، في حديث إلى "سبوتنيك": "عام 2024 كان عاماً صعباً على بعلبك، عاشت خلاله المدينة حزناً ومآسي كبيرة وغابت المهرجانات بسبب الحرب. أما اليوم، فتستعيد بعلبك زخمها وتستقبل زوارها بالفرح والثقافة والفن".

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف خضر: "هذه هي بعلبك التي نحبها، ولا يليق بها سوى الفرح، فهي مدينة التاريخ والحضارة، وأهلها يعشقون الضيوف ويسعدون بعودة الحياة إلى ربوعها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
1/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
4/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
5/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
6/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
7/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
8/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
9/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
10/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مشاهد من انطلاق مهرجانات بعلبك الدولية
ومن بين الحاضرين، قال فراس صفير، الذي جاء من جبيل: "هذه المرة الرابعة أو الخامسة التي أزور فيها مهرجانات بعلبك خلال السنوات العشرين الماضية. بعلبك هي قوة حضارية لا تموت، بل تستمر رغم كل التحديات. هذا المهرجان شهادة على استدامة الثقافة في لبنان، وعلى إرادة الحياة لدى شعبه، من قلب أجمل المناطق في البلاد".
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