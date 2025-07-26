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https://sarabic.ae/20250726/ترامب-كمبوديا-وتايلاند-وافقتا-على-الاجتماع-فورا-والعمل-سريعا-للتوصل-إلى-وقف-إطلاق-نار-1103068591.html
ترامب: كمبوديا وتايلاند وافقتا على الاجتماع فورا والعمل سريعا للتوصل إلى وقف إطلاق نار
ترامب: كمبوديا وتايلاند وافقتا على الاجتماع فورا والعمل سريعا للتوصل إلى وقف إطلاق نار
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن آخر مساعيه لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T18:13+0000
2025-07-26T18:13+0000
أخبار تايلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال ترامب، إنه "أجرى اتصالاً هاتفياً مُفيداً للغاية مع رئيس وزراء كمبوديا، وأبلغه بمباحثاته مع تايلاند، ورئيس وزرائها بالإنابة"، مؤكدا أن "الطرفين يسعيان إلى وقف إطلاق نار فوري وإحلال السلام".وأضاف أن "الدولتين يسعيان للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، متابعا: "تم الاتفاق على الاجتماع فوراً والتوصل سريعاً إلى وقف إطلاق نار".وكان ترامب قال، في وقت سابق، إنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم كمبوديا للضغط من أجل وقف إطلاق النار مع تايلاند، لكن من المتوقع أن أتصل به مجددا بشأن وقف إطلاق النار بناء على موقف تايلاند. أحاول تبسيط موقف معقد!".بأتي ذلك في أعقاب تقارير عن استمرار الاشتباكات على الحدود، مع اتهام تايلاند للجانب الكمبودي باستخدام راجمات صواريخ "غراد" ضد أهداف مدنية.وتم عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، بعد أن شنت تايلاند، يوم الخميس الماضي، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل كمبوديا، التي ردّت بقصف صاروخي ومدفعي على مناطق حدودية تايلاندية.وأسفرت الضربات، بحسب بانكوك، عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 13 مدنيا وجندي واحد، فيما وصف بأنه أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ نحو 15 عاما.يشار إلى أن النزاع بين البلدين يرتبط بمنطقة حدودية تعرف بـ"المثلث الزمردي"، تتقاطع فيها حدود تايلاند وكمبوديا ولاوس.وقد تصاعد التوتر، في مايو/ أيار الماضي، بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك قرب المنطقة، كما تصاعدت الاستفزازات حتى بلغ التوتر ذروته، أمس الخميس، بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبدين أثريين من حقبة أنغكور، في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية.تبادلت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي تحميل المسؤولية عن بدء الاشتباكات، إذ يزعم كل طرف أن الآخر هو من بادر بإطلاق النار.وتستمر الأزمة في ظل غياب أي مؤشرات واضحة على انفراج وشيك، وسط قلق دولي من اتساع نطاق النزاع وتحوله إلى مواجهة شاملة في منطقة مضطربة.
https://sarabic.ae/20250725/كمبوديا-تدعو-تايلاند-لوقف-إطلاق-النار-خلال-جلسة-مغلقة-لمجلس-الأمن-1103045696.html
https://sarabic.ae/20250724/تايلاند-هجوم-بصواريخ-جراد-الكمبودية-على-أهداف-مدنية-يخلف-قتلى-وجرحى---عاجل-1102974052.html
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أخبار تايلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, العالم
أخبار تايلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, العالم

ترامب: كمبوديا وتايلاند وافقتا على الاجتماع فورا والعمل سريعا للتوصل إلى وقف إطلاق نار

18:13 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن آخر مساعيه لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا.
وقال ترامب، إنه "أجرى اتصالاً هاتفياً مُفيداً للغاية مع رئيس وزراء كمبوديا، وأبلغه بمباحثاته مع تايلاند، ورئيس وزرائها بالإنابة"، مؤكدا أن "الطرفين يسعيان إلى وقف إطلاق نار فوري وإحلال السلام".
وأضاف أن "الدولتين يسعيان للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، متابعا: "تم الاتفاق على الاجتماع فوراً والتوصل سريعاً إلى وقف إطلاق نار".
جيش تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
كمبوديا تدعو تايلاند لوقف إطلاق النار خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن
أمس, 22:10 GMT
وكان ترامب قال، في وقت سابق، إنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم كمبوديا للضغط من أجل وقف إطلاق النار مع تايلاند، لكن من المتوقع أن أتصل به مجددا بشأن وقف إطلاق النار بناء على موقف تايلاند. أحاول تبسيط موقف معقد!".
بأتي ذلك في أعقاب تقارير عن استمرار الاشتباكات على الحدود، مع اتهام تايلاند للجانب الكمبودي باستخدام راجمات صواريخ "غراد" ضد أهداف مدنية.
وتم عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، بعد أن شنت تايلاند، يوم الخميس الماضي، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل كمبوديا، التي ردّت بقصف صاروخي ومدفعي على مناطق حدودية تايلاندية.
وأسفرت الضربات، بحسب بانكوك، عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 13 مدنيا وجندي واحد، فيما وصف بأنه أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ نحو 15 عاما.
يشار إلى أن النزاع بين البلدين يرتبط بمنطقة حدودية تعرف بـ"المثلث الزمردي"، تتقاطع فيها حدود تايلاند وكمبوديا ولاوس.
الجيش التايلاندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
تايلاند: هجوم بصواريخ "غراد" الكمبودية على أهداف مدنية يخلف قتلى وجرحى
24 يوليو, 05:49 GMT
وقد تصاعد التوتر، في مايو/ أيار الماضي، بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك قرب المنطقة، كما تصاعدت الاستفزازات حتى بلغ التوتر ذروته، أمس الخميس، بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبدين أثريين من حقبة أنغكور، في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية.
تبادلت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي تحميل المسؤولية عن بدء الاشتباكات، إذ يزعم كل طرف أن الآخر هو من بادر بإطلاق النار.
وتستمر الأزمة في ظل غياب أي مؤشرات واضحة على انفراج وشيك، وسط قلق دولي من اتساع نطاق النزاع وتحوله إلى مواجهة شاملة في منطقة مضطربة.
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