https://sarabic.ae/20250726/تقرير-قطر-تهدد-بقطع-إمدادات-الغاز-عن-أوروبا-1103051921.html
تقرير: قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا
تقرير: قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أن قطر هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردا على قانون التكتل بشأن العناية الواجبة في سلاسل التوريد، والذي يفرض على الشركات معالجة قضايا... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T09:29+0000
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وفي رسالة وجهها وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025، أعرب عن رفض بلاده لمتطلبات القانون، محذرا من أن قطر وشركة "قطر للطاقة" قد تتجهان إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إجراء تعديلات جوهرية، وفقا لوسائل إعلام غربية.وتوفر قطر ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا منذ عام 2022، ما يجعل تهديدها ذا تأثير محتمل على أمن الطاقة الأوروبي.وانتقدت الدوحة بشكل خاص إلزام الشركات بوضع خطط مناخية متوافقة مع هدف اتفاق باريس لعدم تجاوز 1.5 درجة مئوية، مؤكدة أنها لا تملك حاليا خططا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية تلقيها رسائل من قطر، وقالت إن التعديلات المقترحة على القانون، ومنها تأجيل التنفيذ حتى 2028، لا تزال قيد التفاوض بين الدول الأعضاء والمشرّعين الأوروبيين.
https://sarabic.ae/20240115/قطر-تعلق-شحنات-الغاز-عبر-البحر-الأحمر-إلى-أوروبا-1085002655.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تقرير: قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا
كشفت تقارير أن قطر هددت بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردا على قانون التكتل بشأن العناية الواجبة في سلاسل التوريد، والذي يفرض على الشركات معالجة قضايا حقوق الإنسان والأضرار البيئية.
وفي رسالة وجهها وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025، أعرب عن رفض بلاده لمتطلبات القانون، محذرا من أن قطر وشركة "قطر للطاقة" قد تتجهان إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إجراء تعديلات جوهرية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وورد في الرسالة: "إذا لم يتم إجراء تعديلات إضافية على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فقد تضطر دولة قطر وشركة "قطر للطاقة" إلى إعادة النظر في توجيه صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تتوفر بيئة عمل أكثر استقرارا وترحيبا".
وتوفر قطر ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا منذ عام 2022، ما يجعل تهديدها ذا تأثير محتمل على أمن الطاقة الأوروبي.
وانتقدت الدوحة بشكل خاص إلزام الشركات بوضع خطط مناخية متوافقة مع هدف اتفاق باريس
لعدم تجاوز 1.5 درجة مئوية، مؤكدة أنها لا تملك حاليا خططا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية تلقيها رسائل من قطر، وقالت إن التعديلات المقترحة على القانون، ومنها تأجيل التنفيذ حتى 2028، لا تزال قيد التفاوض بين الدول الأعضاء والمشرّعين الأوروبيين.