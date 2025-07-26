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مساعد الرئيس الروسي: أي هجوم عسكري على مقاطعة كالينينغراد سيقابل برد فوري وساحق
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عباس يشكر دولة عربية أسهمت في التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين
عباس يشكر دولة عربية أسهمت في التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، عن تقديره لجهود دولة عربية، أسهمت في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T05:37+0000
2025-07-26T05:37+0000
السعودية
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وعبّر عباس عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مثمنا دور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين.ورحب الرئيس الفلسطيني برسالة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، معتبرا ذلك خطوة شجاعة تعزز فرص السلام وفقا لحل الدولتين والشرعية الدولية، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.وأكد أن الموقف الفرنسي يمثل انتصارا للحق الفلسطيني، ودعا دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بفلسطين.من جانبها، وصفت وزارة الخارجية السعودية إعلان ماكرون بـ"القرار التاريخي"، مشددة على توافق المجتمع الدولي على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ومجددة دعوتها للدول الأخرى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.وأشارت إلى أن السعودية قدّمت أكثر من 5.5 مليارات دولار في دعم تنموي وإنساني للفلسطينيين، من خلال 306 مشاريع.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-ترحب-بإعلان-ماكرون-اعتزامه-الاعتراف-بدولة-فلسطينية-وتؤكد-أنه-قرار-تاريخي-1103009287.html
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السعودية, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي

عباس يشكر دولة عربية أسهمت في التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين

05:37 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Alexey Maishevالرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Alexey Maishev
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، عن تقديره لجهود دولة عربية، أسهمت في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين.
وعبّر عباس عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مثمنا دور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين.
ورحب الرئيس الفلسطيني برسالة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، معتبرا ذلك خطوة شجاعة تعزز فرص السلام وفقا لحل الدولتين والشرعية الدولية، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.
وأكد أن الموقف الفرنسي يمثل انتصارا للحق الفلسطيني، ودعا دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بفلسطين.
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
السعودية ترحب بإعلان ماكرون اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطينية وتؤكد أنه قرار تاريخي
24 يوليو, 23:36 GMT
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية السعودية إعلان ماكرون بـ"القرار التاريخي"، مشددة على توافق المجتمع الدولي على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ومجددة دعوتها للدول الأخرى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن السعودية قدّمت أكثر من 5.5 مليارات دولار في دعم تنموي وإنساني للفلسطينيين، من خلال 306 مشاريع.
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