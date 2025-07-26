https://sarabic.ae/20250726/عباس-يشكر-دولة-عربية-أسهمت-في-التزام-فرنسا-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1103048171.html
عباس يشكر دولة عربية أسهمت في التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين
عباس يشكر دولة عربية أسهمت في التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، عن تقديره لجهود دولة عربية، أسهمت في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T05:37+0000
2025-07-26T05:37+0000
2025-07-26T05:37+0000
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وعبّر عباس عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مثمنا دور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين.ورحب الرئيس الفلسطيني برسالة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، معتبرا ذلك خطوة شجاعة تعزز فرص السلام وفقا لحل الدولتين والشرعية الدولية، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.وأكد أن الموقف الفرنسي يمثل انتصارا للحق الفلسطيني، ودعا دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بفلسطين.من جانبها، وصفت وزارة الخارجية السعودية إعلان ماكرون بـ"القرار التاريخي"، مشددة على توافق المجتمع الدولي على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ومجددة دعوتها للدول الأخرى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.وأشارت إلى أن السعودية قدّمت أكثر من 5.5 مليارات دولار في دعم تنموي وإنساني للفلسطينيين، من خلال 306 مشاريع.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-ترحب-بإعلان-ماكرون-اعتزامه-الاعتراف-بدولة-فلسطينية-وتؤكد-أنه-قرار-تاريخي-1103009287.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي
عباس يشكر دولة عربية أسهمت في التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، عن تقديره لجهود دولة عربية، أسهمت في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين.
وعبّر عباس عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مثمنا دور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين.
ورحب الرئيس الفلسطيني برسالة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، معتبرا ذلك خطوة شجاعة تعزز فرص السلام وفقا لحل الدولتين والشرعية الدولية، وفقا لصحيفة
"اليوم" السعودية.
وأكد أن الموقف الفرنسي يمثل انتصارا للحق الفلسطيني، ودعا دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بفلسطين.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية السعودية إعلان ماكرون بـ"القرار التاريخي"، مشددة على توافق المجتمع الدولي على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ومجددة دعوتها للدول الأخرى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن السعودية قدّمت أكثر من 5.5 مليارات دولار في دعم تنموي وإنساني للفلسطينيين، من خلال 306 مشاريع.