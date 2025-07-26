https://sarabic.ae/20250726/وفاة-الفنان-اللبناني-زياد-الرحباني-1103050770.html
وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني... ليلة قاسية على فيروز
وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني... ليلة قاسية على فيروز
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني، بعد مسيرة طويلة من الكتابة والفن والغناء. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T08:25+0000
2025-07-26T08:25+0000
2025-07-26T08:42+0000
مجتمع
فن
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103050425_0:36:251:177_1920x0_80_0_0_466857e582fcb00fa824beea24abfc8b.jpg
وافت المنية أحد أبرز الفنانين العرب، الذي ترك بصمة لدى جيل الشباب استمرت معهم إلى المشيب، الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً، ليكتب العالم العربي نهاية قصة طويلة من الإبداع والفن الذي أوصل الفن اللبناني لهذا الصغير إلى جميع الدول العربية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103050425_0:12:251:200_1920x0_80_0_0_3b656ac8dfb66923b47bc9b30943b83f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فن, منوعات
وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني... ليلة قاسية على فيروز
08:25 GMT 26.07.2025 (تم التحديث: 08:42 GMT 26.07.2025)
يتبع
أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، وفاة الفنان اللبناني زياد الرحباني، بعد مسيرة طويلة من الكتابة والفن والغناء.
وافت المنية أحد أبرز الفنانين العرب، الذي ترك بصمة لدى جيل الشباب استمرت معهم إلى المشيب، الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً، ليكتب العالم العربي نهاية قصة طويلة من الإبداع والفن الذي أوصل الفن اللبناني لهذا الصغير إلى جميع الدول العربية.