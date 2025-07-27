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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
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16:03 GMT
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
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أردوغان: تركيا تواجه حرائق الغابات بأكثر من 130 طائرة
أردوغان: تركيا تواجه حرائق الغابات بأكثر من 130 طائرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده في حالة تأهب قصوى لحماية الغابات من الحرائق، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد أكثر من 3 آلاف حريق منذ بداية... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T18:34+0000
2025-07-27T18:34+0000
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وأوضح أردوغان أن تركيا تعمل على مدار الساعة لحماية ما وصفه بـ "الوطن الأخضر"، باستخدام 27 طائرة و105 مروحيات ونحو 6 آلاف مركبة برية، إلى جانب 25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وشهدت عدة ولايات تركية، بينها بورصة ومرسين وأوشاق وأنطاليا، حرائق واسعة خلال اليومين الماضيين.وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب البؤر، فيما تتواصل الجهود الجوية والبرية في بعض المناطق الأخرى.ويكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء تركيا وسط موجة حارة شديدة في البحر المتوسط، ما أجبر السلطات التركية على إجلاء أكثر من 3 آلاف و600 شخص، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية أن تصل درجات الحرارة في مناطق في البلاد إلى أكثر من 40 درجة مئوية، الأحد، أي ما بين 6 إلى 12 درجة فوق المعدلات الموسمية.وبلغت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في جنوب شرق تركيا، أمس السبت، للمرة الأولى في التاريخ المسجل لدرجات الحرارة داخل البلاد.
https://sarabic.ae/20210808/كيف-تنتشر-حرائق-الغابات-في-تركيا؟-فيديو-1049797657.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: تركيا تواجه حرائق الغابات بأكثر من 130 طائرة

18:34 GMT 27.07.2025
© AP Photo / Emre Tazegulأهالي و حيوانات المناطق المتضررة من حرائق الغابات في تركيا، 2 أغسطس 2021
أهالي و حيوانات المناطق المتضررة من حرائق الغابات في تركيا، 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Emre Tazegul
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده في حالة تأهب قصوى لحماية الغابات من الحرائق، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد أكثر من 3 آلاف حريق منذ بداية الصيف.
وأوضح أردوغان أن تركيا تعمل على مدار الساعة لحماية ما وصفه بـ "الوطن الأخضر"، باستخدام 27 طائرة و105 مروحيات ونحو 6 آلاف مركبة برية، إلى جانب 25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
أهالي و حيوانات المناطق المتضررة من حرائق الغابات في تركيا، 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2021
كيف تنتشر حرائق الغابات في تركيا؟... فيديو
8 أغسطس 2021, 11:53 GMT
وشهدت عدة ولايات تركية، بينها بورصة ومرسين وأوشاق وأنطاليا، حرائق واسعة خلال اليومين الماضيين.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب البؤر، فيما تتواصل الجهود الجوية والبرية في بعض المناطق الأخرى.
ويكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء تركيا وسط موجة حارة شديدة في البحر المتوسط، ما أجبر السلطات التركية على إجلاء أكثر من 3 آلاف و600 شخص، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية أن تصل درجات الحرارة في مناطق في البلاد إلى أكثر من 40 درجة مئوية، الأحد، أي ما بين 6 إلى 12 درجة فوق المعدلات الموسمية.
وبلغت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في جنوب شرق تركيا، أمس السبت، للمرة الأولى في التاريخ المسجل لدرجات الحرارة داخل البلاد.
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