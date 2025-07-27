https://sarabic.ae/20250727/أردوغان-تركيا-تواجه-حرائق-الغابات-بأكثر-من-130-طائرة-1103093533.html
أردوغان: تركيا تواجه حرائق الغابات بأكثر من 130 طائرة
أردوغان: تركيا تواجه حرائق الغابات بأكثر من 130 طائرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده في حالة تأهب قصوى لحماية الغابات من الحرائق، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد أكثر من 3 آلاف حريق منذ بداية... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T18:34+0000
2025-07-27T18:34+0000
2025-07-27T18:34+0000
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وأوضح أردوغان أن تركيا تعمل على مدار الساعة لحماية ما وصفه بـ "الوطن الأخضر"، باستخدام 27 طائرة و105 مروحيات ونحو 6 آلاف مركبة برية، إلى جانب 25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وشهدت عدة ولايات تركية، بينها بورصة ومرسين وأوشاق وأنطاليا، حرائق واسعة خلال اليومين الماضيين.وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب البؤر، فيما تتواصل الجهود الجوية والبرية في بعض المناطق الأخرى.ويكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء تركيا وسط موجة حارة شديدة في البحر المتوسط، ما أجبر السلطات التركية على إجلاء أكثر من 3 آلاف و600 شخص، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية أن تصل درجات الحرارة في مناطق في البلاد إلى أكثر من 40 درجة مئوية، الأحد، أي ما بين 6 إلى 12 درجة فوق المعدلات الموسمية.وبلغت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في جنوب شرق تركيا، أمس السبت، للمرة الأولى في التاريخ المسجل لدرجات الحرارة داخل البلاد.
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العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: تركيا تواجه حرائق الغابات بأكثر من 130 طائرة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده في حالة تأهب قصوى لحماية الغابات من الحرائق، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء نجحت في إخماد أكثر من 3 آلاف حريق منذ بداية الصيف.
وأوضح أردوغان أن تركيا تعمل على مدار الساعة لحماية ما وصفه بـ "الوطن الأخضر"، باستخدام 27 طائرة و105 مروحيات ونحو 6 آلاف مركبة برية، إلى جانب 25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع، بحسب وكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وشهدت عدة ولايات تركية، بينها بورصة ومرسين وأوشاق وأنطاليا، حرائق
واسعة خلال اليومين الماضيين.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب البؤر، فيما تتواصل الجهود الجوية والبرية في بعض المناطق الأخرى.
ويكافح رجال الإطفاء
حرائق الغابات في أنحاء تركيا وسط موجة حارة شديدة في البحر المتوسط، ما أجبر السلطات التركية على إجلاء أكثر من 3 آلاف و600 شخص، بينما توقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية أن تصل درجات الحرارة في مناطق في البلاد إلى أكثر من 40 درجة مئوية، الأحد، أي ما بين 6 إلى 12 درجة فوق المعدلات الموسمية.
وبلغت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في جنوب شرق تركيا، أمس السبت، للمرة الأولى في التاريخ المسجل لدرجات الحرارة داخل البلاد.