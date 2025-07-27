https://sarabic.ae/20250727/برتغالي-جديد-يزامل-رونالدو-في-النصر-السعودي-1103093879.html
برتغالي جديد يزامل رونالدو في النصر السعودي
برتغالي جديد يزامل رونالدو في النصر السعودي
سبوتنيك عربي
اقترب البرتغالي جواو فيليكس من اللعب في صفوف نادي النصر السعودي، القادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T19:06+0000
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الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد أن الصفقة في مراحلها النهائية، مع موافقة فيليكس على العرض، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الشروط بين الناديين.فيليكس (25 عاماً) بدأ مسيرته مع بنفيكا، حيث تألق وحصد لقب الدوري البرتغالي وجائزة أفضل لاعب شاب، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية (126 مليون يورو) وساهم في تتويجهم بالدوري الإسباني 2020/2021. تجربته مع تشيلسي (على سبيل الإعارة) وبرشلونة لم تحقق النجاح المتوقع، قبل توقيعه مع تشيلسي بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون يورو.وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.
https://sarabic.ae/20230428/تشيلسي-يحسم-موقف-فيليكس-بناء-على-رغبة-بوكيتينو-1076399666.html
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البرتغال, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
البرتغال, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
برتغالي جديد يزامل رونالدو في النصر السعودي
اقترب البرتغالي جواو فيليكس من اللعب في صفوف نادي النصر السعودي، القادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو.
الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد أن الصفقة في مراحلها النهائية، مع موافقة فيليكس على العرض، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الشروط بين الناديين.
فيليكس (25 عاماً) بدأ مسيرته مع بنفيكا، حيث تألق وحصد لقب الدوري البرتغالي وجائزة أفضل لاعب شاب، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية (126 مليون يورو) وساهم في تتويجهم بالدوري الإسباني 2020/2021.
تجربته مع تشيلسي (على سبيل الإعارة) وبرشلونة لم تحقق النجاح المتوقع، قبل توقيعه مع تشيلسي بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون يورو.
وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا
، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.