برتغالي جديد يزامل رونالدو في النصر السعودي

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
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13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
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https://sarabic.ae/20250727/برتغالي-جديد-يزامل-رونالدو-في-النصر-السعودي-1103093879.html
برتغالي جديد يزامل رونالدو في النصر السعودي
برتغالي جديد يزامل رونالدو في النصر السعودي
سبوتنيك عربي
اقترب البرتغالي جواو فيليكس من اللعب في صفوف نادي النصر السعودي، القادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T19:06+0000
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الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد أن الصفقة في مراحلها النهائية، مع موافقة فيليكس على العرض، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الشروط بين الناديين.فيليكس (25 عاماً) بدأ مسيرته مع بنفيكا، حيث تألق وحصد لقب الدوري البرتغالي وجائزة أفضل لاعب شاب، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية (126 مليون يورو) وساهم في تتويجهم بالدوري الإسباني 2020/2021. تجربته مع تشيلسي (على سبيل الإعارة) وبرشلونة لم تحقق النجاح المتوقع، قبل توقيعه مع تشيلسي بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون يورو.وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.
https://sarabic.ae/20230428/تشيلسي-يحسم-موقف-فيليكس-بناء-على-رغبة-بوكيتينو-1076399666.html
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البرتغال, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
البرتغال, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات

برتغالي جديد يزامل رونالدو في النصر السعودي

19:06 GMT 27.07.2025
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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اقترب البرتغالي جواو فيليكس من اللعب في صفوف نادي النصر السعودي، القادما من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو.
الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أكد أن الصفقة في مراحلها النهائية، مع موافقة فيليكس على العرض، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الشروط بين الناديين.
توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 26 فبراير/ شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
مجتمع
تشيلسي يحسم موقف فيليكس بناء على رغبة بوكيتينو
28 أبريل 2023, 06:34 GMT
فيليكس (25 عاماً) بدأ مسيرته مع بنفيكا، حيث تألق وحصد لقب الدوري البرتغالي وجائزة أفضل لاعب شاب، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية (126 مليون يورو) وساهم في تتويجهم بالدوري الإسباني 2020/2021.
تجربته مع تشيلسي (على سبيل الإعارة) وبرشلونة لم تحقق النجاح المتوقع، قبل توقيعه مع تشيلسي بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون يورو.
وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.
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